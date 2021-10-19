Роналд Куман поделился ожиданиями от игры с киевлянами.

Наставник "Барселоны" Роналд Куман провел пресс-конференцию перед поединком с киевским "Динамо" в Лиге чемпионов.

Слова Кумана приводит dynamo.kiev.ua.

"В прошлом году мы дважды обыграли "Динамо", но в этом сезоне они стали лучше как команда. Мы знаем, чего ожидать. Завтра мы рискуем своим будущим в Лиге чемпионов, мы не можем проиграть обе следующие игры, мы должны в обеих победить", - отметил Куман.

"Нет другого пути, кроме как выиграть матч у "Динамо". Это единственная возможность пройти в плей-офф. Но от нас нельзя требовать победы в Лиге чемпионов. И это ненормально, что от нас требуется выход в четвертьфинал, полуфинал или финал. Что нам нужно сделать, так это победить завтра", - добавил нидерландец.

Напомним, что Куман сформировал заявку на игру с "бело-синими".

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Автор: Артем Будрин