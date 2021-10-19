Наставник "Барселоны" Роналд Куман провел пресс-конференцию перед поединком с киевским "Динамо" в Лиге чемпионов.
Слова Кумана приводит dynamo.kiev.ua.
"В прошлом году мы дважды обыграли "Динамо", но в этом сезоне они стали лучше как команда. Мы знаем, чего ожидать. Завтра мы рискуем своим будущим в Лиге чемпионов, мы не можем проиграть обе следующие игры, мы должны в обеих победить", - отметил Куман.
"Нет другого пути, кроме как выиграть матч у "Динамо". Это единственная возможность пройти в плей-офф. Но от нас нельзя требовать победы в Лиге чемпионов. И это ненормально, что от нас требуется выход в четвертьфинал, полуфинал или финал. Что нам нужно сделать, так это победить завтра", - добавил нидерландец.
Напомним, что Куман сформировал заявку на игру с "бело-синими".
Читайте такжеБарселона - Динамо: где смотреть матч Лиги чемпионов
"Барселона" - "Динамо": перед матчем
- Начало матча 20 октября в 19:45 по киевскому времени.
- В первом туре группового раунда ЛЧ "Динамо" в Киеве принимало "Бенфику" и сыграло вничью (0:0), а затем во втором туре подопечные Луческу разгромно проиграли мюнхенской "Баварии" (5:0).
- "Барселона" стартовала в нынешнем сезоне ЛЧ с разгромного поражения от "Баварии" в родных стенах (0:3), затем во втором туре каталонцы с аналогичным счетом проиграли на выезде "Бенфике" (3:0).
- Перед игрой против "Барселоны" "Динамо" в рамках УПЛ одержало победу с крупным счетом над ФК "Львов" (4:1).
- "Барселона" накануне поединка с киевлянами на родном "Камп Ноу" обыграла "Валенсию" (3:1) и улучшила свои позиции в чемпионате Испании.
- Обслужит матч французский арбитр, который является "нефартовым" для "Динамо".