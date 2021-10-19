Рональд Куман определился с заявкой на поединок против "Динамо" Киев.

В среду, 20 октября, в рамках третьего тура группового раунда Лиги чемпионов "Барселона" сыграет против киевского "Динамо". Игра пройдет на стадионе "Камп Ноу".

Главный тренер каталонского клуба определился со списком футболистов, которые сыграют против украинского клуба.

Заявка "Барселоны" на матч с "Динамо":

Вратари: Тер Штеген, Нето, Иньяки Пенья

Защитники: Жорди Альба, Серджиньо Дест, Жерар Пике, Лангле, Оскар Мингеса, Умтити, Бальде

Полузащитники: Рикард Пуч, Френки Де Йонг, Серджи Роберто, Нико Гонсалес, Серхио Бускетс, Коутиньо, Гави

Нападающие: Мемфис Депай, Ансу Фати, Юсуф Демир, Люк Де Йонг, Серхио Агуэро

Участие в игре против "Динамо" по причине травмы не сможет принять один из лидеров нынешней "Барселоны" Педри, также не сыграют Араухо, Брэйтуэйт, Ваге, Эрик Гарсия и Усман Дембеле.

В прямом эфире поединок "Барселона" - "Динамо" покажет сервис MEGOGO. Начало игры в 19:45 по Киеву.

Напомним, после двух сыгранных туров в активе киевского "Динамо" всего одно набранное очко и третья позиция в группе Е. "Барселона" пока еще баллов не набирала в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов и занимает последнее место в этом квартете.

"Барселона" - "Динамо": перед матчем

В первом туре группового раунда ЛЧ "Динамо" в Киеве принимало "Бенфику" и сыграло вничью (0:0), а затем во втором туре подопечные Луческу разгромно проиграли мюнхенской "Баварии" (5:0).

"Барселона" стартовала в нынешнем сезоне ЛЧ с разгромного поражения от "Баварии" в родных стенах (0:3), затем во втором туре каталонцы с аналогичным счетом проиграли на выезде "Бенфике" (3:0).

Перед игрой против "Барселоны" "Динамо" в рамках УПЛ одержало победу с крупным счетом над ФК "Львов" (4:1).

"Барселона" накануне поединка с киевлянами на родном "Камп Ноу" обыграла "Валенсию" (3:1) и улучшила свои позиции в чемпионате Испании.

Обслужит матч французский арбитр, который является "нефартовым" для "Динамо".

Автор: Владимир Медяник