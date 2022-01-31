Чемпион Украины ударно начал сборы в Турции.

В понедельник, 31 января, киевское "Динамо" сыграло свой первый контрольный поединок на втором учебно-тренировочном сборе, который чемпионы Украины проводят в Турции.

Подопечные Мирчи Луческу одержали разгромную победу над довольно серьезным противником, постоянным участником еврокубков - болгарским "Лудогорецем".

Счет в матче был открыт в середине первого тайма, когда на 16-й минуте Денис Гармаш реализовал пенальти. Затем в концовке первой половины матча Витиньо удвоил преимущество "бело-синих".

В самом начале второго тайма Николай Шапаренко отметился результативным ударом, удачно сыграв на добивании. На 75-й минуте Илья Шкурин получив мяч в чужой штрафной, красиво пробил в дальний угол, установив счет 4:0 в пользу киевлян. Однако последнее слово было за болгарской командой - Кирилл Десподов реализовал одиннадцатиметровый удар.

"Динамо" - "Лудогорец" - 4:1

Голы: Гармаш, 16 (с пенальти), Витиньо, 38, Шапаренко, 47, Шкурин, 75 - Десподов, 78 (с пенальти)

"Динамо" (1-й тайм): Бущан, Тымчик, Забарный, Сирота, Дубинчак, Сидорчук, Шепелев, Караваев, Вербич, Витиньо, Гармаш

"Динамо" (2-й тайм): Бойко, Кендзера, Бурда, Боль, Вивчаренко, Яцик, Шапаренко, Буяльский, де Пена, Циганков, Шкурин

"Лудогорец": Падт, Икоко, Пластун, Карничик, Пинас, Шоу (Сантана, 18), Янков, Соуза, Десподов, Рик, Сотириу

Полный матч:

Видео голов:

Напомним, свой первый учебно-тренировочный сбор "Динамо" проводило в Испании. В рамках первого сбора киевляне сыграли четыре матча. Подопечные Мирчи Луческу обыграли испанские "Атлетико Пульпиленьо" (4:0) и "Реал Мурсию" (3:1), а также люксембургский "Расинг Унион" (4:0) и сыграли вничью с норвежским "Буде-Глимтом" (1:1).

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