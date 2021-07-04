Футболисты подчеркнули, что команду надломили быстрый пропущенный гол и травма Сергея Кривцова.

Игроки сборной Украины Сергей Сидорчук, Илья Забарный и Андрей Ярмоленко прокомментировали поражение от Англии и вылет с Евро-2020.

Своим мнением они поделились в эфире программы "Великий футбол".

Сергей Сидорчук:

"Что касается игры - не считаю, что результат вполне заслуженный. Быстрый гол сыграл... Мы знали, что они будут действовать активно первые 25-30 минут, а потом у нас найдется момент, чтобы выровнять игру. Так оно и случилось. Игра получилась достаточно равной, но с нами злую шутку сыграла травма Кривцова. Был один план на игру, при стандартах Кривцов нам большой помощник. Когда его поменяли из-за травмы, просели именно в этом".

"Тяжело переживать такие поражения. Но никогда не сказал бы, что 0:4 проиграли. Мы вроде и контролировали мяч неплохо, и структура игры была, не меняли ее, не нарушали, принципы наши не свалились на длинные передачи. Старались действовать, как просит тренер", - также отметил полузащитник.

Илья Забарный:

"Знали, что будет сложный матч. К этому готовились. Может, где-то нехватка концентрации на первых минутах. Нам забили в начале первого и второго таймов. Это дало знать о себе. Англия - хорошая команда. Мы тоже старались. Считаю, хорошо провели турнир. Конечно, могли больше выжать из этого турнира, но горжусь нашей командой".

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Андрей Ярмоленко:

"Считаю, что Англия заслуженно выиграла сегодня. Я их поздравляю и желаю удачи. Наверное нас надломил этот быстрый мяч, потому что у нас была стратегия и тактика на эту игру. Но когда ты пропускаешь быстрый мяч на 3-й минуте, сразу все ломается - приходится перестраиваться".

"Несмотря на то, что мы проиграли 4:0 сегодня, я горжусь пребыванием в этом коллективе. Считаю, для нашей сборной проход в такую стадию - огромное достижение", - также сказал Ярмоленко.

Украина - Англия: итоги матча

Сборная Украины проиграла Англии со счетом 0:4.

Лучшим игроком матча по версии WhoScored стал Гарри Кейн (оценка - 9,3).

В полуфинале Англия встретится со сборной Дании, которая прошла Чехию. Англичане сыграют в полуфинале Евро впервые с 1996 года.

Сборная Украины пропустила во всех одиннадцати матчах на чемпионатах Европы.

Сборная Англии не пропустила на Евро-2020 в пятом матче подряд.

Англия стала первой сборной в истории чемпионатов Европы, которая забила три гола головой в одном матче.

Англичане одержали свою самую крупную победу на чемпионатах Европы

Выход в 1/4 финала является лучшим результатом сборной Украины на чемпионатах Европы в истории.

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Автор: Антон Дударь