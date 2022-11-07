Александр Зинченко вернулся в состав "Арсенала" после травмы.

Футболист лондонского "Арсенала" Александр Зинченко вышел на первое место среди украинцев по количеству сыгранных матчей в английской Премьер лиге.

В воскресенье, 6 ноября, хавбек сборной Украины принял участие в матче 15-го тура чемпионата Англии с "Челси".

Зинченко вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте. Для украинца этот матч стал 82-м в АПЛ, и он вышел на первое место по этому показателю, обогнав легендарного Олега Лужного (81).

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Третье место по количеству матчей в АПЛ среди украинцев занимает Андрей Ярмоленко (66).

Топ-5 украинцев по количеству матчей в АПЛ

Александр Зинченко ("Манчестер Сити" - 76, "Арсенал" - 6) - 82 матча

Олег Лужный ("Арсенал" - 75, "Вулверхэмптон" - 6) – 81

Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм") - 66

Сергей Ребров ("Тоттенхэм") - 59

Андрей Шевченко ("Челси") - 49

Добавим, что "Арсенал" одержал победу над "Челси" в 15-м туре АПЛ со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил бразильский защитник "канониров" Габриэл. Победа в лондонском дерби позволила подопечным Артеты сохранить лидерство в чемпионате. Теперь в активе "канониров" 34 очка. Челси занимает седьмую строчку в турнирной таблице.

Напомним, ранее Зинченко выступал за "Манчестер Сити". 25-летний хавбек перешел в "Арсенал" в июле 2022 года. Контракт Александра с лондонским клубом рассчитан до 2026 года. Украинец является одним из самых высокооплачиваемых игроков лондонского клуба.

В нынешнем сезоне АПЛ Зинченко принял участие в шести матчах, в которых отметился результативной передачей.

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