Александр Зинченко провел на поле 78 минут и получил неплохую оценку за свою игру.

В воскресенье, 6 ноября, в рамках 15-го тура чемпионата Англии по футболу в лондонском дерби встретились "Челси" и "Арсенал".

Поединок прошел на стадионе "Стэмфорд Бридж" и завершился победой гостей со счетом 1:0.

Победу "канонирам" принес гол бразильского защитника Габриэла, который забил на 63-й минуте забил с передачи Букайо Саки.

Отметим, что в этом матче в основной состав "Арсенала" вернулся Александр Зинченко.

Украинец провел на поле 78 минут, после чего был заменен на Кирана Тирни. Зинченко совершил 4 отбора мяча, выиграл одно верховое единоборство, а показатель точных передач составил 83%. Статистический портал SofaScore поставил футболисту неплохую оценку - 7,2.

"Челси" – "Арсенал" - 0:1

Гол: Габриэл, 63

"Арсенал": Рамсдейл, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Партей, Джака, Сака, Эдегор, Мартинелли, Жезус

"Челси": Менди, Аспиликуэта, Сильва, Чалоба, Лофтус-Чик, Жоржиньо, Маунт, Кукурелья, Хавертц, Обамеянг, Стерлинг

Обзор матча:

Победа над "Челси" позволила "Арсеналу" сохранить за собой первое место в турнирной таблице по итогам 15-го тура АПЛ. В активе "канониров" 34 набранных очка. "Челси" заработал 21 балл и занимает 7-ю позицию.

В следующем туре "Арсенал" сыграет против "Вулверхэмптона" на выезде, а "Челси" померяется силами с "Ньюкаслом". Оба поединка запланированы на 12 ноября.

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