Больше Зинченко в "Арсенале" зарабатывают только Габриэл Жезус и Томас Партей.

Вице-капитан сборной Украины Александр Зинченко зарабатывает в лондонском "Арсенале" 7,8 миллиона фунтов стерлингов в год или 150 000 на неделю.

Об этом сообщает портал Sportac.

Больше Зинченко в "Арсенале" зарабатывают только Габриэл Жезус и Томас Партей. Их доход составляет 265 000 и 200 000 фунтов в неделю соответственно.

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Напомним, что прошлым летом "Арсенал" выкупил у "Манчестер Сити" контракт Зинченко за 35 млн евро.

Александр Зинченко: карьера

Зинченко перешел в "Манчестер Сити" в 2016 году, но сперва был отдан в аренду в нидерландский ПСВ, а в составе "горожан" дебютировал в октябре 2017 года.

В составе "Сити" Зинченко четыре раза становился чемпионом АПЛ, четыре раза выиграл Кубок английской лиги, а также по разу - Кубок Англии и Суперкубок Англии.

За "Манчестер Сити" украинец сыграл 127 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал 12 результативных передач.

В 2021 году Зинченко отыграл полностью финал Лиги чемпионов против "Челси" (0:1). В составе "Сити" он тогда был признан лучшим игроком матча.

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