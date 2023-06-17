Главный тренер поблагодарил подопечных за проявление характера, который помог переломить ход матча.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о победе сборной Украины в матче отбора на Евро-2024 против Северной Македонии. 49-летний наставник отдал должное сопернику, который действовал взвешенно, опытно и смог дважды забить в ворота Анатолия Трубина.

"Очень важная и тяжелая игра. У нас не было достаточно времени, чтобы конкретно подготовиться к ней. Но я благодарен игрокам. После первого тайма мы показали другой уровень игры. Добыли важные три очка, будем готовиться к Мальте", - заявил Ребров после игры.

Экс-наставник "Динамо" поблагодарил подопечных за проявление характера, который помог переломить ход матча.

"Я считаю, что не только мы спали, но и Северная Македония действовала очень качественно. Если вы посмотрите на состав этой команды, то он очень серьезный. Эта команда очень опытная, в первом тайме она контролировали игру. Я очень благодарен ребятам за то, что мы перестроили игру после первого тайма. Очень важным был гол Забарного. Уже потом мы были уверенными в собственных силах", - добавил Ребров.

Напомним, что 12 июня дебют Реброва во главе наставника сборной Украины завершился ничьей с немецкой сборной.

Сборная Украины в отборе на Евро-2024

19 июня сборная Украины сыграет свой третий матч в рамках квалификации Евро-2024. Соперником "сине-желтых" будет сборная Мальты.

В первом раунде квалификации украинская команда уступила Англии.

9 и 12 сентября сборная Украины проведет матчи против Англии и Италии соответственно.