Сборная Украины поднялась на второе место в группе C.

В субботу, 14 октября, в рамках седьмого тура квалификации Евро-2024 по футболу сборная Украины победила Северную Македонию.

Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров прокомментировал победу своих подопечных. 49-летний специалист поблагодарил болельщиков за поддержку. Также он сообщил, что в следующей игре против Мальты будет ротация состава.

"Поддержка всегда помогает, мы очень благодарны нашим болельщикам. Говорил перед матчем, что очень благодарен Праге и Чехии, которые предоставили нам стадион. На игре была очень хорошая атмосфера, которая помогала футболистам. Это очень важно.

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Считаю, что сборная Северной Македонии - это очень крепкая команда. В атаке у них очень хорошие футболисты, они это продемонстрировали. Работа рефери? Это была очень важная игра для обеих команд, было много стыков, много борьбы. Наверное, когда одна из команд забивает мяч, то борьбы на поле становится больше. Считаю, что арбитр справился с матчем.

В матче против Мальты следует ожидать ротации. У нас была тяжелая игра, нужно посмотреть, как игроки восстановятся. Игроки отдали все эмоции и силы. Следующие два дня нужно восстанавливаться и затем смотреть, в каком состоянии будут футболисты перед игрой с Мальтой.

Игра Мудрика? Вы знаете, сколько ему лет? Чего вы от него хотите, чтобы он уже сейчас играл как Месси? Шаг за шагом он пытается играть лучше. Когда ты играешь в "Челси" - это очень важно. Он уже играет в "Челси", так какие у него могут быть перспективы в сборной Украины? У него все впереди, он очень много работает. Не считаю, что в этой игре он сыграл неудачно. Он помогал команде. Если он не забил, такое бывает, он помогает и создает моменты", - приводит слова Реброва официальный сайт УАФ.

Напомним, сборная Украины выиграла у Северной Македонии со счетом 2:0. Голами в составе "сине-желтых" отличились Георгий Судаков и Александр Караваев.

В рамках отбора на Евро-2024 сборная Украины сыграла шесть матчей и набрала 10 очков. В турнирной таблице группы C команда Реброва идет на втором месте. Лидирует Англия с 13 баллами. Ниже расположились Италия и Северная Македония - по 7 очков.

В следующем туре квалификации Евро-2024 сборная Украины сыграет на выезде против национальной команды Мальты. Игра состоится 17 октября.

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