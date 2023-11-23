В плей-офф отбора на Евро-2024 сборная Украины сыграет против Боснии и Герцеговины.

В четверг, 23 ноября, состоялась жеребьевка плей-офф отбора на Евро-2024 по футболу. Своего соперника узнала в том числе и сборная Украины.

Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров прокомментировал результаты жеребьевки. Специалист отметил, что его команда будет готова к мартовским играм.

"Я уже говорил, что нет разницы, кто выпадет нам на жеребьевке. Нам досталась сборная Боснии и Герцеговины. Будем готовиться к этому сопернику. Пока рано о чем-то говорить, потому что впереди еще три-четыре месяца подготовки. Очень важно, в каком состоянии подойдут все наши игроки к матчам плей-офф. Есть информация, с кем будем играть, и я уверен, что мы будем готовы к мартовским встречам.

В эти месяцы будем наблюдать и за нашими игроками, и за соперниками. Я знаком со сборной Боснии и Герцеговины, там подобраны хорошие игроки. Даже, несмотря на то, что они не очень хорошо выступили в своей группе в этом отборочном цикле.

Нет пожеланий, на кого попадать в финале плей-офф. Разве важно, что если мы пройдем сборную Боснии и Герцеговины, то второй матч будем играть дома. Поддержка наших болельщиков - вот это очень важно! Но нам нужно хорошо подготовиться к встрече с боснийцами, для игроков очень важно думать именно о первой и ближайшей игре", - приводит слова Реброва официальный сайт УАФ.

Добавим, что в полуфинале плей-офф отбора на Евро-2024 сборная Украины в гостях сыграет против Боснии и Герцеговины. Игра состоится 21 марта 2024 года. В случае победа, команда Сергея Реброва встретится с победителем пары Израиль - Исландия. Финальный поединок плей-офф будет номинально домашним для "сине-желтых". Матч состоится 26 марта.

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