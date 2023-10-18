Благодаря победе над Мальтой сборная Украины вышла на второе место в группе.

Во вторник, 17 октября, сборная Украины победила на выезде Мальту в рамках 8-го тура квалификации Евро-2024 по футболу.

Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров прокомментировал результат игры. 49-летний специалист отметил, что его команда сама создала себе проблемы в первом тайме, однако справилась с ними.

Наставник также поблагодарил своих подопечных за добытый результат и поздравил Михаила Мудрика с дебютным голом за сборную.

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"В первом тайме мы сами себе сделали проблемы, но решили их во втором. В первом тайме мы проигрывали борьбу, пропустили первый мяч, но вернулись в игру.

Игра была очень тяжелой, но все должны понимать, что результат был очень важен. Благодарен игрокам, что они добыли этот результат, но я уверен, что мы должны улучшать нашу игру.

После игры мы все поздравили Мудрика с дебютным голом за сборную Украины. Это очень важный шаг для Михаила. Он создавал моменты и для себя, и для своих партнеров.

Двигаемся дальше. Это очень важные 3 очка. Соперник сыграл хорошо. Проблема была не в Мальте, а в нас. Это мы позволили Мальте создать много моментов. У мальтийцев не было мотивации с турнирной точки зрения, они показали хорошую игру перед своими болельщиками. Я не хочу комментировать Мальту, они попали в сложнейшую группу.

Сборной Украины всегда тяжело играть против соперников такого типа, которые закрываются на своей половине поля. В обоих матчах Мальта сыграла очень компактно. Да, сначала мы создавали мало моментов, но мы не остановились и пытались атаковать. Мы должны были забить первый гол, чтобы чувствовать себя увереннее", - приводит слова Реброва официальный сайт УАФ.

Напомним, сборная Украины выиграла у Мальты со счетом 3:1. "Сине-желтые" пропустили первыми в начале игры, но сумели совершить камбэк и вырвать победу.

Отметим, что в этой игре Михаил Мудрик забил свой дебютный гол за сборную Украины. В активе 22-летнего вингера 15 матчей за национальную команду и один мяч.

Добавим, что в турнирной таблице группы C сборная Украины поднялась на второем место. В активе "сине-желтых" 13 набранных очков. Сборная Италии в рамках 8-го тура проиграла Англии и с 10 баллами занимает третье место. Англия с 16 баллами идет первой.

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