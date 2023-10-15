Сборная Украины в рамках 8-го тура отправится в гости к Мальте.

С 15 по 17 октября будут сыграны матчи восьмого тура квалификации Евро-2024 по футболу.

Сборная Украины в рамках 8-го тура сыграет на выезде против национальной команды Мальты. Игра состоится 17 октября.

Также в этой группе сборная Англии сыграет против Италии.

Видео дня

Квалификация Евро-2024: расписание матчей 8-го тура

Воскресенье, 15 октября

Группа A

16:00 Грузия - Кипр

21:45 Норвегия - Испания

Группа D

21:45 Турция - Латвия

21:45 Уэльс - Хорватия

Группа E

19:00 Чехия - Фарерские острова

21:45 Польша - Молдова

Группа I

19:00 Швейцария - Беларусь

21:45 Косово - Израиль

21:45 Румыния - Андорра

Понедельник, 16 октября

Группа B

21:45 Гибралтар - Ирландия

21:45 Греция - Нидерланды

Группа F

19:00 Азербайджан - Австрия

21:45 Бельгия - Швеция

Группа J

21:45 Босния и Герцеговина - Португалия

21:45 Исландия - Лихтенштейн

21:45 Люксембург - Словакия

Вторник, 17 октября

Группа C

21:45 Англия - Италия

21:45 Мальта - Украина

Группа G

21:45 Литва - Венгрия

21:45 Сербия - Черногория

Группа H

21:45 Финляндия - Казахстан

21:45 Северная Ирландия - Словения

21:45 Сан-Марино - Дания

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдет в Германии. Матчи турнира примут десять стадионов в десяти городах.

Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, обыгравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020.

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