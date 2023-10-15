С 15 по 17 октября будут сыграны матчи восьмого тура квалификации Евро-2024 по футболу.

Сборная Украины в рамках 8-го тура сыграет на выезде против национальной команды Мальты. Игра состоится 17 октября.

Также в этой группе сборная Англии сыграет против Италии. 

Видео дня

Квалификация Евро-2024: расписание матчей 8-го тура

Воскресенье, 15 октября

Группа A

  • 16:00 Грузия - Кипр
  • 21:45 Норвегия - Испания

Группа D

  • 21:45 Турция - Латвия
  • 21:45 Уэльс - Хорватия

Группа E

  • 19:00 Чехия - Фарерские острова
  • 21:45 Польша - Молдова

Группа I

  • 19:00 Швейцария - Беларусь
  • 21:45 Косово - Израиль
  • 21:45 Румыния - Андорра

Понедельник, 16 октября

Группа B

  • 21:45 Гибралтар - Ирландия
  • 21:45 Греция - Нидерланды

Группа F

  • 19:00 Азербайджан - Австрия
  • 21:45 Бельгия - Швеция

Группа J

  • 21:45 Босния и Герцеговина - Португалия
  • 21:45 Исландия - Лихтенштейн
  • 21:45 Люксембург - Словакия

Вторник, 17 октября

Группа C

  • 21:45 Англия - Италия
  • 21:45 Мальта - Украина

Группа G

  • 21:45 Литва - Венгрия
  • 21:45 Сербия - Черногория

Группа H

  • 21:45 Финляндия - Казахстан
  • 21:45 Северная Ирландия - Словения
  • 21:45 Сан-Марино - Дания

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдет в Германии. Матчи турнира примут десять стадионов в десяти городах.

Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, обыгравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020. 

Вас также могут заинтересовать новости: