С 15 по 17 октября будут сыграны матчи восьмого тура квалификации Евро-2024 по футболу.
Сборная Украины в рамках 8-го тура сыграет на выезде против национальной команды Мальты. Игра состоится 17 октября.
Также в этой группе сборная Англии сыграет против Италии.
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Квалификация Евро-2024: расписание матчей 8-го тура
Воскресенье, 15 октября
Группа A
- 16:00 Грузия - Кипр
- 21:45 Норвегия - Испания
Группа D
- 21:45 Турция - Латвия
- 21:45 Уэльс - Хорватия
Группа E
- 19:00 Чехия - Фарерские острова
- 21:45 Польша - Молдова
Группа I
- 19:00 Швейцария - Беларусь
- 21:45 Косово - Израиль
- 21:45 Румыния - Андорра
Понедельник, 16 октября
Группа B
- 21:45 Гибралтар - Ирландия
- 21:45 Греция - Нидерланды
Группа F
- 19:00 Азербайджан - Австрия
- 21:45 Бельгия - Швеция
Группа J
- 21:45 Босния и Герцеговина - Португалия
- 21:45 Исландия - Лихтенштейн
- 21:45 Люксембург - Словакия
Вторник, 17 октября
Группа C
- 21:45 Англия - Италия
- 21:45 Мальта - Украина
Группа G
- 21:45 Литва - Венгрия
- 21:45 Сербия - Черногория
Группа H
- 21:45 Финляндия - Казахстан
- 21:45 Северная Ирландия - Словения
- 21:45 Сан-Марино - Дания
Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдет в Германии. Матчи турнира примут десять стадионов в десяти городах.
Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, обыгравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020.