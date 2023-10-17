В волевом стиле "желто-синие" одолели аутсайдера своей группы.

Во вторник, 17 октября, состоялся поединок восьмого тура квалификации Евро-2024 по футболу, в котором сборная Украины обыграла Мальту.

Игра проходила на Национальном стадионе в Та-Кале в Мальте и завершилась со счетом 3:1 в пользу сборной Украины.

Счет в матче открыли хозяева благодаря точному удару Пола Мбонга. Но еще до перерыва игрок Мальты Райан Камензули курьезно забил мяч в свои ворота после прострела Георгия Судакова. Вскоре после этого Артем Довбик реализовал пенальти, заработанный Михаилом Мудриком.

Видео дня

В конце игры сборная Украины удвоила свое преимущество – красивый гол ударом с дальней дистанции забил Мудрик. Это первый гол 22-летнего футболиста в 15-ти официальных матчах за национальную команду. Ранее звездный вингер отмечался голом в товарищеском матче с "Боруссией" Менхенгладбах.

Мальта – Украина – 1:2

Голы: П.Мбонг (13) – Камендзули (38, автогол), Довбик (43, пенальти), Мудрик (85)

Мальта: Бонелло, Камендзули, Ж.Борг, Пепе, С.Борг, Д.Мбонг (Аттард, 79), Н.Мускат (Кристенсен, 68), Янкам (Пизани, 88), Гийомье, П.Мбонг (Монтебелло, 87), Нвоко (Сатариано, 68)

Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко (Сваток, 46), Забарный, Караваев (Зубков, 76), Сидорчук, Зинченко (Пихаленок, 87), Мудрик, Судаков (Назарина, 67), Ванат (Конопля, 67), Довбик

Победа в этой игре позволила сборной Украины подняться на второе место в турнирной таблице группы C. В активе "сине-желтых" 13 набранных очков. У Италии матч в запасе - в случае победы действующие чемпионы Европы также наберут 13 очков и обойдут Украину.

Сборная Северной Македонии с 7 баллами осталась на четвертом месте. Лидирует в группе Англия (16 очков), на последнем месте идет Мальта (0 очков).

В следующем туре квалификации Евро-2024 сборная Украины сыграет против Италии. Встреча состоится 20 ноября.

Вас также могут заинтересовать новости: