Ребров не считает сборную Украины фаворитом в игре с Северной Македонией.

В пятницу, 16 июня, сборная Украины в рамках третьего тура квалификации Евро-2024 по футболу сыграет против национальной комнады Северной Македонии.

Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров прокомментировал предстоящий поединок. 49-летний специалист отметил, что сборная Украины не является фаворитом в этом противостоянии. Однако украинская команда будет стараться играть первым номером и навязывать сопернику свой футбол.

"Я не считаю, что мы фавориты. Мы играем на выезде, мы играем против крепкой команды, которая показала это в последних матчах. Мы должны быть сконцентрированными, мы должны показать на поле, что мы фавориты, но сейчас я не считаю, что мы фавориты.

Это будет другая игра по сравнению со сборной Германии. Мы понимаем против кого мы играем, мы понимаем силу сборной Северной Македонии, но как я говорил мы должны понимать, как мы будем играть.

Эта команда выбила Италию в плей-офф отбора на чемпионат мира, победили Германию на выезде. Мы уважаем соперника, но мы должны думать о своей игре.

Очень важно сконцентрироваться на своей игре, проанализировать ошибки, которые мы совершили в матче с Германией и играть в свой футбол", - приводит слова Реброва официальный сайт УАФ.

Также наставник сборной Украины рассказал о кадровой ситуации в команде накануне важного матча.

"У Пихаленка и Бондаря есть определенные повреждения, но это повреждения, которые были получены еще раньше. Это не повреждения, которые они получили в тренировочном процессе.

Миколенко чувствует себя абсолютно нормально, он готовится к игре. У него есть другие проблемы, но это не касается предстоящих матчей. Все ребята здоровы и готовы играть", - сказал Ребров.

Добавим, что поединок против Северной Македонии станет первым официальным матчем для Сергея Реброва на посту главного тренера сборной Украины.

Ранее "сине-желтые" под руководством 49-летнего специалиста сыграли товарищеский матч против Германии. Игра завершилась вничью со счетом 3:3.

Напомним, Сергей Ребров был назначен главным тренером сборной Украины 7 июня.

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