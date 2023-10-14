Сергей Ребров не включил в заявку на матч с Северной Македонией Назария Русина, Сергея Кривцова и Дениса Попова.

В субботу, 14 октября, сборная Украины сыграет против Северной Македонии в рамках седьмого тура отбора на Евро-2024 по футболу.

Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров определился с заявкой национальной команды на этот поединок.

Как сообщает пресс-служба УАФ, Ребров не заявил на матч против Северной Македонии Дениса Попова, Сергея Кривцова и Назария Русина, которые находятся в расположении сборной Украины.

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Заявка сборной Украины:

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо"), Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия), Андрей Лунин ("Реал", Испания)

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба – "Шахтер"), Александр Караваев ("Динамо"), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Богдан Михайличенко ("Динамо" Загреб), Хорватия), Александр Сваток ("Днепр-1")

Полузащитники: Виталий Буяльский ("Динамо"), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все – "Шахтер"), Александр Пихаленок ("Днепр-1"), Александр Зинченко ("Арсенал", Англия), Михаил Мудрик ("Челси", Англия), Сергей Сидорчук ("Вестерло", Бельгия), Руслан Малиновский ("Дженоа", Италия)

Нападающие: Роман Яремчук ("Валенсия", Испания), Артем Довбик ("Жирона", Испания), Владислав Ванат ("Динамо")

Напомним, сборная Украины занимает третье место в турнирной таблице группы C. В активе "сине-желтых" 7 набранных очков. Столько же очков у Италии (2-е место) и Северной Македонии (4-е место). Лидирует в группе Англия - 13 баллов. На последней строчке идет Мальта - 0 очков.

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