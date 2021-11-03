В среду, 3 ноября, в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" проведет выездную игру против "Реала". Матч пройдет в Мадриде на легендарной арене "Сантьяго Бернабеу".
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Реал - Шахтер.
Вашему вниманию стартовые составы на поединок:
"Реал": Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Кроос, Каземиро, Модрич, Васкес, Винисиус Жуниор, Бензема
Запасные: Лунин, Фуидиас, Вальехо, Начо, Азар, Асенсио, Марсело, Йович, Иско, Камавинга, Бланко, Гутьеррес
"Шахтер": Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Майкон, Тете, Патрик, Мудрик, Фернандо
Запасные: Пятов, Витао, Кривцов, Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Бондаренко, Судаков, Соломон, Конопля, Корниенко, Сикан
Матч начнется в 19:45.
Реал - Шахтер: перед матчем
- "Шахтер" в первом туре сенсационно проиграл на выезде "Шерифу", а затем во втором туре в Киеве отобрал очки у "Интера". В третьем же туре "горняки" разгромно проиграли "Реалу", пропустив 5 мячей.
- "Шахтер" и "Реал" дважды встречались в прошлом году на групповом этапе ЛЧ. Оба матча завершились неожиданным триумфом дончан: в Мадриде "горняки" победили со счетом 3:2, а в Киеве - 2:0.
- Перед встречей с "Реалом" "горняки" в рамках чемпионата Украины разгромили "Десну". А "сливочные" в своем национальном первенстве в гостях минимально обыграли "Эльче" со счетом 2:1.
- Обслужит поединок французская бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном.