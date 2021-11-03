Давид Алаба начнет матч с первых минут / фото REUTERS

В среду, 3 ноября, в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" проведет выездную игру против "Реала". Матч пройдет в Мадриде на легендарной арене "Сантьяго Бернабеу". 

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Реал - Шахтер.

Вашему вниманию стартовые составы на поединок:

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Кроос, Каземиро, Модрич, Васкес, Винисиус Жуниор, Бензема

Запасные: Лунин, Фуидиас, Вальехо, Начо, Азар, Асенсио, Марсело, Йович, Иско, Камавинга, Бланко, Гутьеррес

"Шахтер": Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Майкон, Тете, Патрик, Мудрик, Фернандо

Запасные: Пятов, Витао, Кривцов, Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Бондаренко, Судаков, Соломон, Конопля, Корниенко, Сикан

Матч начнется в 19:45.

Реал - Шахтер: перед матчем

Автор: Артем Будрин