"Шахтер" подходит к матчу с "Реалом" в хорошем настроении, разгромив "Металлист" в УПЛ.

В среду, 5 октября, в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА донецкий "Шахтер" сыграет в гостях против испанского "Реала".

Игра пройдет на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

Обслуживать эту встречу будут арбитры из Словакии. Судейскую бригаду возглавит 38-летний Иван Кружляк, помощники на линии - Бранислав Ханцко и Ян Позор, четвертый арбитр - Петер Кралович. За работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) отвечают специалисты из Италии и Румынии.

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Накануне матча с "Шахтером" мадридский "Реал" в рамках чемпионата Испании встречался с "Осасуной". В этом матче в воротах "Реала" стоял украинец Андрей Лунин, для которого это первое появление в официальном матче в этом сезоне. К тому же, украинец впервые сыграл за "Реал" в чемпионате Испании на "Сантьяго Бернабеу". Дебют Лунин правда не удался. "Реал" сыграл вничью с "Осасуной" и впервые в этом сезоне потерял очки в чемпионате Испании.

К слову, Лунин получил самую низкую оценку среди всех игроков за этот матч от портала WhoScored.

"Шахтер" в свою очередь подходит к игре против "Реала" в отличном настроении. Накануне визита на "Сантьяго Бернабеу" дончане нанесли сокрушительное поражение "Металлисту" в рамках УПЛ (6:1).

Стоит отметить отличную игровую форму Даниила Сикана, который отличился вторым хет-триком кряду. Во время международной паузы Сикан забил три гола в ворота сборной Словакии и вывел молодежную сборную Украины на Евро-2023.

Реал Мадрид - Шахтер: прогноз

Абсолютным фаворитом этого противостояния является чемпион Испании. На победу подопечных Карло Анчелотти можно поставить с коэффициентом 1,19. Ничья - 7,80. Триумф "горняков" станет громкой сенсацией, которая оценивается в 15,00.

Аналитики не сомневаются, что "Реал" сможет забить "горнякам". На это событие коэффициент – 1,03, а коэффициент на гол в исполнении "Шахтера" составляет 1,92.

Букмекеры считают, что встреча, вероятнее всего, завершится со счетом 2:0 в пользу мадридского "Реала". Коэффициент на данный исход - 7,10.

Напомним, "Шахтер" стартовал в этом сезоне Лиги чемпионов с победы над немецким "РБ Лейпциг" со счетом 4:1. Во втором туре "горняки" разошлись миром с "Селтиком" (1:1).

"Реал" Мадрид в первом туре разгромил "Селтик" (3:0), а во втором туре был сильнее "Лейпцига" (2:0).

После двух туров "Реал" идет на первой позиции в группе F с 6 баллами. "Шахтер" имеет в активе 4 очка и идет вторым. Третий "Селтик" с 1 баллом, "РБ Лейпциг" на последнем месте с 0 очков.

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