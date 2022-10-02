"Шахтер" отгрузил шесть голов в ворота "Металлиста" в пятом туре УПЛ.

В субботу, 1 октября, в рамках пятого тура чемпионата Украины по футболу "Металлист" с разгромным счетом уступил донецкому "Шахтеру". Поединок проходил на "Арене-Львов".

Еще в первом тайме подопечные Игоря Йовичевича четырежды отправили мяч в сетку ворот соперника. Хет-триком отличился Даниил Сикан, который недавно своими тремя голами вывел молодежную сборную Украины на Евро-2023.

Во втором тайме команды играли более выдержано, однако все равно порадовали болельщиков голами. За "Шахтер" забивали Траоре и Джурасек, а в составе харьковской команды гол престижа забил Чидомере.

"Металлист" - "Шахтер" - 1:6

Голы: Чидомере, 88 - Сикан, 18, 30, 39, Зубков, 36, Траоре, 73, Джурасек, 90+1

"Металлист": Рыбка, Романюк, Мизюк, Порох, Клименчук, Чайковский (Подлепенец, 46), Танковский (Чидомере, 76), Ралюченко, Коркишко (Рязанцев, 86), Прядун (Панасенко, 46), Картушов (Кныш, 61)

"Шахтер": Трубин, Конопля (Тейлор, 46), Бондарь, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко (Назарина, 46), Зубков (Швед, 60), Бондаренко, Судаков (Джурасек, 82), Мудрик, Сикан (Траоре, 60)

Предупреждения: Клименчук, Танковский, Чайковский - Мудрик

Обзор матча:

Победа над "Металлистом" позволила "горнякам" не только поднять настроение перед игрой Лиги чемпионов против "Реала", но и закрепиться на первом месте в турнирной таблице УПЛ. В активе подопечных Игоря Йовичевича 13 набранных очков.

"Металлист" с 7 баллами в активе идет на седьмой позиции в турнирной таблице украинского первенства.

В следующем туре "горняки" 8 октября будут играть со "Львовом", а "Металлист" днем раньше померяется силами с "Вересом".

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