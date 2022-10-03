Украинский голкипер впервые сыграл на легендарном стадионе "Сантьяго Бернабеу".

Украинский голкипер Андрей Лунин вышел в стартовом составе "Реала" на матч против "Осасуны" в рамках 7-го тура Ла Лиги. Это стало возможным лишь благодаря травме спины основного вратаря "сливочных" Тибо Куртуа.

Это появление стало для 23-летнего украинца первым на домашнем стадионе команды - "Сантьяго Бернабеу". До этого у Лунина было 5 матчей за мадридцев, однако все они были выездными.

"Реал" потерял очки с "Осасуной", а вратарь сборной Украины пропустил на 50-й минуте обидный гол. На 79-й минуте Карим Бензема не реализовал пенальти. Итоговый результат на табло - 1:1.

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Реал - Осасуна - 1:1

Голы: Винисиус Жуниор, 42 - Кике Гарсия, 50

Реал: Лунин, Карвахаль (Мариано Диас, 86), Алаба, Рюдигер, Менди (Милитао, 74), Кроос (Асенсио, 74), Себальос (Камавинга, 53), Тчуамени (Вальверде, 53), Бензема, Винисиус Жуниор, Родриго

Осасуна: Эррера, Видаль (Аридане, 82), Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Хуан Крус, Брашанац (Орос, 69), Торро, Монкайола (Санчес, 82), Мойсес Гомес, Кике Гарсия (Будимир, 82), Эз Абде ( Пенья, 69)

Обзор матча Реал - Осасуна

Добавим, что после семи туров "Реал" и "Барселона" имеют по 19 очков и делят первую позицию в турнирной таблице. "Осасуна" занимает шестое место с 13 очками после семи туров.

5 октября "Реал" дома примет донецкий "Шахтер" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Андрей Лунин: карьера в Реале