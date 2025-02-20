Матчи 1/8 финала Лиги чемпионов запланированы на 4-5 и 11-12 марта.

Завершились все встречи раунда плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Теперь известны все команды, которые продолжат состязаться за звание чемпиона.

В 1/8 финала Лиги чемпионов вышли: "Фейеноорд", "Брюгге", "Бавария", "Бенфика", "Боруссия" Дортмунд, "Пари Сен-Жермен", мадридский "Реал" и ПСВ. Они присоединятся к клубам, которые автоматически вышли в 1/8 финала: "Ливерпуль", "Барселона", "Арсенал", "Интер", "Атлетико Мадрид", "Байер", "Лилль" и "Астон Вилла".

Жеребьевка 1/8 финала состоится уже в пятницу, 21 февраля, в 13:00 по Киеву. После этого будет сформирована окончательная сетка Лиги чемпионов.

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Матчи 1/8 финала Лиги чемпионов запланированы на 4-5 и 11-12 марта. Матчи 1/4 финала пройдут 8-9 и 15-16 апреля, а полуфиналы - 29-30 апреля и 6-7 мая. Финал турнира должен состояться 31 мая в Мюнхене.

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Кроме того, знаменитый экс-защитник "Реала" объявил о завершении карьеры футболиста. Марсело намекнул, что все же не собирается полностью уходить из футбола.

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