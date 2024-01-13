Финал Суперкубка Испании между "Реалом" и "Барселоной" пройдет в Саудовской Аравии.

В воскресенье, 14 января, состоится финал Суперкубка Испании по футболу, в котором встретятся мадридский "Реал" и "Барселона".

Игра пройдет на стадионе "Аль-Аввал Парк" в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Главным арбитром встречи назначен Хуан Мартинес Мунуэра.

В полуфинале Суперкубка Испании мадридский "Реал" в дерби разбил "Атлетико" (5:3). В составе "сливочных" голы забивали Антонио Рюдигер, Ферлан Менди, Дани Карвахаль, Хоселу и Браим Диас.

Видео дня

"Барселона" пробилась в финал Суперкубка, обыграв в 1/2 финала "Осасуну" (2:0). Победу "сине-гранатовым" принесли голы Роберта Левандовски и Ламина Ямала.

Отметим, что "Барселона" и "Реал" уже встречались в текущем сезоне в рамках чемпионата Испании. Подопечные Карло Анчелотти победили команду Хави Эрнандеса в гостевом поединке 11-го тура Ла Лиги со счетом 2:1. Победу "бланкос" принесли два гола Джуда Беллингема. В составе "Барсы" гол забил Илкай Гюндоган.

Реал Мадрид - Барселона: прогноз

По мнению аналитиков, фаворитом этого противостояния с небольшим преимуществом является мадридский "Реал". Победа "бланкос" в основное время оценивается коэффициентом 2,30. На победу "Барселоны" коэффициент 3,05. Ничья - 3,65.

Итоговая победа "Реала" в финале (с учетом дополнительного времени и пенальти) оценивается коэффициентом 1,73. На итоговый триумф "блаугранас" коэффициент 2,18.

Наиболее вероятным исходом матча в основное время эксперты считают ничью со счетом 1:1. На такой результат ставки принимают с коэффициентом 7,20.

Реал Мадрид - Барселона: трансляция

На территории Украины в прямом эфире финал Суперкубка Испании между "Реалом" и "Барселоной" можно будет посмотреть на OTT-платформе Setanta Sports.

Начало поединка - в 21:00 по киевскому времени.

Добавим, что в прошлом году Суперкубок Испании выиграла "Барселона", которая в финале победила мадридский "Реал" со счетом 3:1.

Вас также могут заинтересовать новости: