"Реал" в финале Суперкубка Испании сыграет против победителя пары "Барселона" - "Осасуна".

В среду, 10 января, состоялся поединок 1/2 финала Суперкубка Испании по футболу, в котором мадридский "Реал" встречался с "Атлетико".

Игра проходила на стадионе "Аль-Аввал Парк" в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершилась победой "сливочных".

"Атлетико" сумел забить быстрый гол - на 7-й минуте ворота "Реала" поразил Марио Эрмосо. Однако уже спустя 13 минут "сливочные" восстановили равенство усилиями Антонио Рюдигера.

На 30-й минуте сумел отличиться еще один защитник "Реала" - Ферлан Менди. Но через семь минут "Атлетико" снова забил. Гол на свой счет записал Антуан Гризманн. На 78-й минуте Рюдигер срезал мяч в свои ворота, но уже через семь минут Даниэль Карвахаль сумел спасти свою команду. Основное время матча завершилось вничью (3:3).

На 116-й минуте форвард "Реала" Хоселу принес своей команде важнейшую победу, забив решающий мяч. А еще через шесть минут точку в матче поставил вингер "сливочных" Браим Диас.

"Реал" - "Атлетико" - 5:3

Голы: Рюдигер, 20, Менди, 29, Карвахаль, 85, Савич, 116 (автогол), Браим Диас, 120+2 - Эрмосо, 6, Гризманн, 37, Рюдигер, 78 (автогол)

"Реал": Кепа, Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди (Камавинга, 82), Вальверде (Гюлер, 112), Чуамени (Браим Диас, 82), Модрич (Кроос, 67), Беллингем, Родриго (Себальос, 105), Винисиус (Хоселу, 105)

"Атлетико": Облак, Савич, Хименес, Эрмосо, Льоренте, де Пауль (Витсель, 90), Коке (Галан, 104), Сауль (Молина, 67), Самуэл Лино (Рикельме, 67), Гризманн, Мората (Корреа, 91)

Обзор матча:

Отметим, что украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин остался в запасе, а место в воротах "сливочных" получил Кепа Аррисабалага.

Добавим, что во втором полуфинале Суперкубка Испании сыграют "Барселона" и "Осасуна". Матч состоится 11 января.

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