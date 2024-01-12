В финале Суперкубка Испании "Барселона" сыграет против "Реала".

В четверг, 11 января, состоялся поединок 1/2 финала Суперкубка Испании по футболу, в котором "Барселона" встречалась с "Осасуной".

Игра проходила на стадионе "Аль-Аввал Парк" в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершилась уверенной победой "блаугранас".

Первый тайм команды сыграли вничью без забитых голов. Счет в игре был открыт на 59-й минуте - польский нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски забил с передачи Илкая Гюндогана. На 90+3-й минуте точку в игре поставил Ламин Ямал, забивший с передачи Жоау Феликса.

"Барселона" - "Осасуна" - 2:0

Голы: Левандовски, 59, Ямал, 90+2

"Барселона": Пенья, Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде, Роберто (Педри, 61), Гюндоган, де Йонг, Рафинья (Ямал, 42), Левандовски, Ферран Торрес (Феликс, 61)

"Осасуна": Эррера, Аресо, Давид Гарсия, Катена, Крус (Барха, 85), Пенья (Мохика, 78), Орос, Муньос (Монкайола, 69), Мой Гомес (Рубен Гарсия, 85), Будимир, Арнаис (Рауль Гарсия, 69)

Предупреждения: Катена, 32, Муньос, 39

Обзор матча:

В другом поединке 1/2 финала мадридский "Реал" победил в дерби "Атлетико" со счетом 5:3.

Таким образом, в финале Суперкубка Испании болельщиков ждет легендарное "Эль-Класико" - противостояние "Барселоны" и "Реала". Поединок состоится в воскресенье, 14 января. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Напомним, в прошлом году Суперкубок Испании выиграла "Барселона", которая в финале победила мадридский "Реал".

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