"Горняки" во 2-м туре группового этапа ЛЧ сыграют против чемпиона Италии.

Сегодня, 28 сентября, донецкий "Шахтер" проведет матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против миланского "Интера". Команды встретятся на "Олимпийском" в Киеве.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер - Интер.

Шахтер - Интер: где смотреть матч

Начало встречи - в 19.45.

"Шахтер"

"Шахтер" кошмарным образом стартовал в Лиге чемпионов. "Горняки" проиграли молдавскому "Шерифу", который изначально расценивался как аутсайдер группы.

Команда Роберто Де Дзерби в Тирасполе продемонстрировала блеклый футбол и заслуженно проиграла со счетом 0:2. Если "горняки" еще хотят бороться за плей-офф Лиги чемпионов, то в матче против "Интера" им необходимо реабилитироваться.

"Шахтеру" должно помочь то, что Роберто Де Дзерби хорошо знает "Интер" - специалист много раз встречался с миланским клубом в качестве главного тренера "Сассуоло".

К матчу с "Интером" "горняки" подошли в хорошем настроении - команда разгромила "Динамо" в поединке за Суперкубок Украины (3:0), а затем в УПЛ одержала еще одну разгромную победу - 4:1 над "Вересом".

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"Интер"

"Интер" в 1-м туре потерпел досадное поражение в матче против "Реала" - 0:1. Чемпион Италии пропустил единственный гол на 89-й минуте встречи. В миланском клубе считают, что не заслуживали поражения в этой встрече, однако результат на табло.

В прошлом сезоне "Интер" стал чемпионом Италии, но летом в команде произошли достаточно серьезные изменения. Клуб покинул главный тренер Антонио Конте, которого сменил Симоне Индзаги. Кроме того, ушли два игрока основного состава - Ромелу Лукаку и Ашраф Хакими. Впрочем, Лукаку успешно заменяет босниец Эдин Джеко, который забил 5 голов в 6 матчах чемпионата Италии.

"Интер" подходит к игре с "Шахтером", выиграв два матча при одной ничьей в трех последних турах Серии А. Ничья эта пришлась на игру против "Аталанты", которая состоялась в минувший уик-энд - 2:2.

В турнирной таблице Серии А "Милан" пока идет вторым, набрав 16 очков в шести турах.

Кто не сыграет?

У "Шахтера" готовы играть все, кто внесен в заявку на ЛЧ. У "Интера" в лазарете находятся Артуро Видаль и Стефано Сенси.

Ориентировочные составы

"Шахтер": Пятов, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Майкон, Педриньо, Тете, Соломон, Траоре

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Думфрис, Барелла, Чалханоглу, Брозович, Перишич, Мартинес, Джеко

Слова перед матчем

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби:

"Конечно, "Интер" – очень сильная команда. В прошлом сезоне они выиграли чемпионат. Считаю, что они сильнее, чем в прошлом сезоне. Но мы "Шахтер", мы всегда стараемся играть, чтобы показать хороший футбол. Даже если мы сделаем все, что можем, это не значит, что мы можем победить. "Интер" сильнее, но я тоже думал, что "Шахтер" сильнее "Шерифа", а в конце получился другой результат. Футбол - это всегда интересно, потому что все матчи начинаются 0:0".

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги:

"Не могу назвать этот матч решающим. Конечно, он очень важен. Мы будем играть против сильного соперника, у которого хороший уровень игроков. Нам нужно проявить свои лучшие качества, чтобы добиться позитивного результата. Я видел матчи отбора с "Монако", Суперкубок с "Динамо" и вижу, как Де Дзерби прививает свои идеи команде. За 2,5 месяца работы в "Шахтере" он уже добился многого".

Арбитр

Судить матч будет румынский рефери Иштван Ковач. В этом сезоне он уже работал на матче "Шахтера", когда "горняки" в квалификации ЛЧ обыграли Генк (2:1).

Автор: Антон Дударь