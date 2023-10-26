"РБ Лейпциг" уверенно обыграл "Црвену Звезду" в 3-м туре Лиги чемпионов.

В среду, 25 октября, состоялся поединок третьего тура группового турнира Лиги чемпионов УЕФА, в котором "РБ Лейпциг" принимал "Црвену Звезду".

Встреча команд проходила на стадионе "Ред Булл Арена" и завершилась уверенной победой немецкого клуба.

"Быки" открыли счет уже на 12-й минуте - гол после передачи Хави Симонса забил Давид Раум. На 59-й минуте встречи Хави Симонс отличился уже сам - нидерландский полузащитник отправил мяч практически в "девятку" соперника мощным ударом с дальней дистанции.

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На 70-й минуте игры сербам удалось отыграть один мяч - отличился Марко Стаменич. На 84-й минуте Дани Ольмо поставил точку в этой игре, забив третий мяч "Лейпцига". Ассистировал ему Кристоф Баумгартнер.

"РБ Лейпциг" - "Црвена Звезда" - 3:1

Голы: Раум, 12, Симонс, 59, Ольмо, 84 - Стаменич, 70

"РБ Лейпциг": Бласвих, Хенрикс (Клостерманн, 58), Лукеба, Симакан, Раум, Форсберг (Баумгартнер, 58), Симонс (Ольмо, 75), Кампль, Шлагер, Поульсен (Вернер, 82), Опенда (Шешко, 82)

"Црвена Звезда": Глазер, Драгович, Родич (Неделькович, 65), Джига, Мияйлович, Митрович (Лучич, 65), Иванич, Хван Ин Бом, Стаменич (Катаи, 81), Олайинка (Букари, 46), Ндиайе (Миятович, 65)

Предупреждения: Хенрикс 28 - Стаменич 34, Родич 45, Хван Ин Бом 46, Джига 71

Обзор матча:

Добавим, что в другом поединке этой группы "Манчестер Сити" на выезде одолел швейцарский "Янг Бойз" (3:1).

После трех туров "РБ Лейпциг" с 6 баллами идет на втором месте в группе G. "Црвена Звезда" занимает последнюю позицию, набрав всего 1 очко. Лидирует в группе с 9 очками "Манчестер Сити".

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