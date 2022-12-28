"Челси" и "Манчестер Юнайтед" не испытали проблем в 17-м туре первенства Англии.

Во вторник, 27 декабря, были сыграны два матча в рамках 17-го тура чемпионата Англии по футболу.

Лондонский "Челси" в первом матче игрового дня на стадионе "Стэмфорд Бридж" принимал "Борнмут". Игра завершилась уверенной победой "синих" со счетом 2:0.

На 16-й минуте счет в игре открыл нападающий "Челси" Кай Хаверц. Ему ассистировал Рахим Стерлинг. Спустя шесть минут Мэйсон Маунт укрепил преимущество лондонцев, забив гол эффектным ударом со средней дистанции.

Триумф в этой игре позволил "Челси" прервать серию из пяти матчей без побед.

"Челси" - "Борнмут" - 2:0

Голы: Хаверц, 16, Маунт, 24

"Челси": Аррисабалага, Джеймс (Аспиликуэта, 53), Кулибали, Силва, Кукурелья, Закария (Галлахер, 82), Жоржиньо, Маунт, Стерлинг (Чалоба, 88), Хаверц, Пулишич (Обамеянг, 82)

"Борнмут": Траверс, Смит, Сенеси, Келли, Земура, Стейси (Энтони, 46), Кук, Лерма, Биллинг (Кристи, 66), Соланке, Мур (Дембеле, 87)

Обзор матча:

Во втором матче игрового дня "Манчестер Юнайтед" одержал разгромную победу против "Ноттингема".

Игра проходила на стадионе "Олд Траффорд" и завершилась со счетом 3:0.

Счет в игре открыл Маркус Рашфорд - на 19-й минуте встречи форвард "красных дьяволов" забил после передачи Кристиана Эриксена. Спустя три минуты Рашфорд отметился голевой передачей на Антони Марсьяля, который удвоил преимущество "МЮ".

Третий гол хозяев поля забил на 87-й минуте Фред, бразилец отличился после передачи своего соотечественника Каземиро.

"Манчестер Юнайтед" - "Ноттингем Форест" - 3:0

Голы: Рашфорд, 19, Марсьяль, 22, Фред, 87

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака, Варан (Магуайр, 77), Шоу, Маласия, Каземиро, Эриксен (Фред, 77), Фернандеш, Антони (Гарначо, 65), Марсьяль (ван де Бек, 65), Рашфорд (Эланга, 86)

"Ноттингем Форест": Хеннесси, Орье (Уильямс, 74), Уоррелл, Боли, Лоди (Тоффоло, 62), Йейтс, Фройлер, Мангала (Деннис, 63), Джонсон, Авонии (Сарридж, 62), Лингард (О'Брайен, 53)

Обзор матча:

Команда Эрика тен Хага закрепилась на пятом месте с 29-ю очками, приблизившись к "Тоттенхэму", который опережает "МЮ" на один балл. При этом у манкунианцев есть матч в запасе. "Челси" набрал 24 очка в 17 турах чемпионата и занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ.

"Борнмут" набрал 16 очков и занимает 14-е место в соревновании. "Ноттингем Форест" остается одной из худших команд лиги: 19-е место и 13 очков.

Напомним, лидирует в турнирной таблице АПЛ лондонский "Арсенал". В активе "канониров" 40 набранных очков. На второй позиции с 33 баллами идет "Ньюкасл Юнайтед". "Манчестер Сити" с 32 очками - на третьей строчке.

Вас также могут заинтересовать новости: