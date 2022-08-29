Мирон Маркевич раскритиковал "Динамо" после поражения от "Днепра-1" в УПЛ.

В воскресенье, 28 августа, в рамках второго тура чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" проиграло "Днепру-1" со счетом 0:3.

Известный украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал разгромное поражение киевского клуба.

"Хорошо, что 0:3, а не 0:8. Как я и говорил раньше – в "Динамо" полная деградация команды. Так не может быть – это стыдоба. Не знаю, что там происходит в коллективе. Пусть разбираются. Не может команда так безвольно играть", - приводит слова Маркевича 1927.kiev.ua.

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"Нужно переформатировать команду? Давно все нужно менять. Абсолютно все – учитывая и руководство. Киевское "Динамо" – национальная гордость Украины. То, что мы видим, возможно специально делается, но такого не должно быть. Как и у многих болельщиков "Динамо", у меня нет слов после этого матча. Непонятно, о чем думают футболисты. Наверное, чтобы себя продать. Можно проиграть, но не команде, которую недавно собрали, и в одни ворота. Бланко из Аргентины на две головы сильнее игроков киевского "Динамо".

Такое впечатление, будто специально давали добивать во время третьего взятия ворот. Возможно, это эмоции, но все же... Они вроде бы специально "плавят", только не понятно кого.

Смотрю на Луческу: тебе 77 лет, хочешь кокнуть на скамье во время матча?! Я бы их всех разогнал за такую ​​игру. Пусть Луческу идет и не позорится.

Я – болельщик "Динамо". Очень тяжело смотреть, как игроки ходят по полю и делают вид, что хотят играть в футбол. С такой игрой не знаю, взяли бы их в сборную ветеранов или нет. Не может такого быть. Это позор!", - сказал Маркевич.

Ранее УНИАН сообщал, что после матча против "Днепра-1" главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу намекнул на уход из "Динамо".

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