"Динамо" проиграло три матча подряд с общим счетом 0:8.

В воскресенье, 28 августа, в рамках второго тура чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" проиграло "Днепру-1" со счетом 0:3.

Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу подвел итог матча и намекнул, что может покинуть команду.

"Надо признать, что соперник играл гораздо агрессивнее нас. К тому же вынужденная ранняя замена в нашем составе внесла свои коррективы. В конце концов, мы пропустили гол - вновь со стандарта, вновь, как и в матче с "Бенфикой", не доиграл до конца Беседин.

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После первого гола "Днепр-1" стал действовать еще более агрессивно, сразу изменилась картина на поле. Когда пропускаешь первым, играется совсем иначе.

Мы сейчас в сложной ситуации, но нужно преодолеть этот момент. Надеюсь, возвращение в Киев будет способствовать этому.

Трансфер Забарного? Возможно, для меня это был последний матч в "Динамо", но не для Забарного", - сказал Луческу.

После этого Луческу покинул пресс-зону и отказался отвечать на вопросы журналистов.

Добавим, что это поражение стало третьим кряду для "Динамо". Ранее киевляне дважды проиграли "Бенфике" в квалификации Лиги чемпионов с общим счетом 0:5.

Ранее УНИАН сообщал, что в Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона-2022/2023. Своих соперников по группе узнало киевское "Динамо".

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