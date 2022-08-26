Состоялась жеребьевка группового раунда Лиги Европы.

В пятницу, 26 августа, в Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23.

В групповом раунде Лиги Европы Украину представит киевское "Динамо", которое вылетело на стадии раунда плей-офф Лиги чемпионов.

На стадии группового этапа Лиги Европы сыграют 32 команды. 12 команд начинают борьбу с группового этапа, 10 победителей раунда плей-офф Лиги Европы и еще 10 команд, перешедших из Лиги чемпионов по итогам раунда плей-офф и третьего отборочного раунда.

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Перед жеребьевкой команды были распределены на четыре корзины по собственному рейтингу. Киевское "Динамо" попало в первую корзину.

Согласно результатам жеребьевки, подопечные Мирчи Луческу попали в группу B. Соперниками "бело-синих" по групповому раунду Лиги Европы стали: "Ренн" (Франция), "Фенербахче" (Турция), АЕК Ларнака (Кипр).

Результаты жеребьевки Лиги Европы 2022/2023

Группа А: "Арсенал", ПСВ, "Буде-Глимт", "Цюрих".

Группа B: "Динамо" Киев, "Ренн", "Фенербахче", АЕК Ларнака.

Группа C: "Рома", "Лудогорец", "Бетис", ХИК.

Группа D: "Брага", "Мальме", "Унион Берлин", "Юнион Сент-Жиллуа".

Группа E: "Манчестер Юнайтед", "Реал Сосьедад", "Шериф", "Омония".

Группа F: "Лацио", "Фейеноорд", "Мидтьюлланд", "Штурм".

Группа G: "Олимпиакос", "Карабах", "Фрайбург", "Нант".

Группа H: "Црвена Звезда", "Монако", "Ференцварош", "Трабзонспор".

Календарь Лиги Европы 2022/2023

Тур 1: 8 сентября

Тур 2: 15 сентября

Тур 3: 6 октября

Тур 4: 13 октября

Тур 5: 27 октября

Тур 6: 3 ноября

Финал Лиги Европы УЕФА-2022/23 пройдет 31 мая 2023 года на "Пушкаш Арене" в Будапеште. Новый 65-тысячный стадион открылся в ноябре 2019 года на месте старой арены сборной Венгрии. Стадион носит имя легендарного форварда "Гонведа" и "Реала" Ференца Пушкаша.

Действующим победителем Лиги Европы является немецкий клуб "Айнтрахт", который в финале прошлого сезона ЛЕ обыграл шотландский "Рейнджерс".

Напомним, 25 августа состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА-2022/2023. Своих соперников по группе узнал единственный представитель Украины на этой стадии - донецкий "Шахтер".

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