Луис Энрике подписал контракт с ПСЖ на два сезона.

Французский ПСЖ, который накануне объявил об увольнении Кристофа Галтье, назначил нового главного тренера.

Как сообщает пресс-служба клуба, новым наставником парижан стал знаменитый испанский специалист Луис Энрике.

53-летний тренер подписал контракт с парижским грандом до лета 2025 года.

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Последним местом работы Луиса Энрике была национальная сборная Испании, которую он покинул после ЧМ-2022. До этого испанский специалист возглавлял "Барселону", "Рому" и "Сельту".

За период своей тренерской карьеры Энрике дважды становился чемпионом Испании, трижды выигрывал Кубок Испании и по одному разу Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Напомним, в прошлом сезоне под руководством Кристофа Галтье ПСЖ стал чемпионом Франции по футболу. Парижский клуб выиграл первенство страны в 11-й раз в истории, что является национальным рекордом. Также парижане выиграли Суперкубок Франции.

Добавим, что этим летом ПСЖ покинул легендарный аргентинский нападающий Лионель Месси. Он перешел в американский клуб "Интер Майами".

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