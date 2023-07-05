Кристоф Галтье проработал в ПСЖ всего один сезон.

Французский специалист Кристоф Галтье уволен с должности главного тренера ПСЖ.

Об этом сообщает официальный сайт парижского гранда.

"Весь Пари Сен-Жермен благодарит Кристофа Галтье, а также его помощников Тьерри Олексиака и Жоао Сакраменто за профессионализм и самоотверженность, проявленные на протяжении всего сезона, и желает им всего наилучшего в дальнейшей карьере", - говорится в заявлении клуба.

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Кристоф Галтье возглавил ПСЖ в июле 2022 года. На этой должности он сменил аргентинского специалиста Маурисио Почеттино. Контракт Галтье с ПСЖ действовал до лета следующего года.

ПСЖ под руководством 56-летнего француза выиграл чемпионат Франции и Суперкубок страны, но вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов от "Баварии", а в Кубке Франции проиграл "Марселю".

Добавим, что в конце прошлого сезона Кристоф Галтье угодил в громкий скандал. Появилась информация о том, что во время работы в "Ницце" Галтье позволял себе расистские высказывания. В частности, в разговоре с бывшим спортивным директором Жюльеном Фурнье он возмутился тем, что в составе его клуба играет слишком много мусульман и темнокожих.

30 июня 2023 года Кристоф Галтье и его сын Джон Валович были арестованы полицией в Ницце по обвинению в расизме и дискриминации.

Ожидается, что новым главным тренером ПСЖ станет именитый испанский специалист Луис Энрике.

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