Полузащитник сборной Украины и "Арсенала" Александр Зинченко разгневал фанатов лондонского клуба своим недавним постом в социальных сетях.
Украинец накануне в своем Инстаграме опубликовал Stories, в которой поздравил свой бывший клуб "Манчестер Сити" с исторической победой в Лиге чемпионов.
Болельщики "канониров" не оценили этот поступок Александра и разнесли его в социальных сетях за поддержку их конкурентов.
"Попытался игнорировать сторис Зинченко, но это недопустимо. Простите".
"Неет, продайте его немедленно".
"Такой кретин, я так его ненавижу".
"Отправьте эту плаксу обратно в Украину".
"Кивиора на позицию левого защитника, а Зинченко отправьте на фронт в Украину".
К слову, нашлись и фанаты, которые высказались в защиту 26-летнего футболиста.
"Кому не на*рать? Если кто-то и показывал, что ему важен "Арсенал", то это Зинченко. Мне все равно, что он решил поддержать своих бывших партнеров
Давайте не забывать, что он провел там пять сезонов", - написал один из фанов.
"Это называется спортивное уважение, сколько лет он там играл. Да ладно вам, ребята, вам нужно немного успокоиться".
Напомним, Зинченко играл за "Манчестер Сити" с 2016 по 2022 годы. В футболке "горожан" Александр сыграл 128 матчей, 2 гола и 12 голевых передач.
Летом 2022 года украинец перешел в лондонский "Арсенал" за 35 миллионов евро. За "канониров" в нынешнем сезоне Зинченко сыграл 33 матча, в которых отличился одним забитым голом и 2 ассистами.
Отметим, что "Арсенал" в этом сезоне был близок к завоеванию чемпионского титула в АПЛ, однако в последних турах проиграл гонку именно "Манчестер Сити". Команда Гвардиолы, в свою очередь, выиграла в этом сезоне исторический золотой требл (победа в АПЛ, Кубке Англии и Лиге чемпионов).