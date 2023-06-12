Болельщики "канониров" недовольны решением украинца поздравить "Манчестер Сити" с победой в Лиге чемпионов.

Полузащитник сборной Украины и "Арсенала" Александр Зинченко разгневал фанатов лондонского клуба своим недавним постом в социальных сетях.

Украинец накануне в своем Инстаграме опубликовал Stories, в которой поздравил свой бывший клуб "Манчестер Сити" с исторической победой в Лиге чемпионов.

Болельщики "канониров" не оценили этот поступок Александра и разнесли его в социальных сетях за поддержку их конкурентов.

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"Попытался игнорировать сторис Зинченко, но это недопустимо. Простите".

"Неет, продайте его немедленно".

"Такой кретин, я так его ненавижу".

"Отправьте эту плаксу обратно в Украину".

"Кивиора на позицию левого защитника, а Зинченко отправьте на фронт в Украину".

К слову, нашлись и фанаты, которые высказались в защиту 26-летнего футболиста.

"Кому не на*рать? Если кто-то и показывал, что ему важен "Арсенал", то это Зинченко. Мне все равно, что он решил поддержать своих бывших партнеров

Давайте не забывать, что он провел там пять сезонов", - написал один из фанов.

"Это называется спортивное уважение, сколько лет он там играл. Да ладно вам, ребята, вам нужно немного успокоиться".

Напомним, Зинченко играл за "Манчестер Сити" с 2016 по 2022 годы. В футболке "горожан" Александр сыграл 128 матчей, 2 гола и 12 голевых передач.

Летом 2022 года украинец перешел в лондонский "Арсенал" за 35 миллионов евро. За "канониров" в нынешнем сезоне Зинченко сыграл 33 матча, в которых отличился одним забитым голом и 2 ассистами.

Отметим, что "Арсенал" в этом сезоне был близок к завоеванию чемпионского титула в АПЛ, однако в последних турах проиграл гонку именно "Манчестер Сити". Команда Гвардиолы, в свою очередь, выиграла в этом сезоне исторический золотой требл (победа в АПЛ, Кубке Англии и Лиге чемпионов).

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