Артем Довбик стал главным героем победного матча "Днепра-1" в Лиге конференций.

В четверг, 15 сентября, в рамках второго тура группового турнира Лиги конференций УЕФА "Днепр-1" разобрался с кипрским клубом "Аполлон" (3:1).

Главным героем этого поединка стал форвард сборной Украины Артем Довбик, который отличился двумя забитыми голами и одной голевой передачей.

По итогам тура УЕФА номинировал Довбика на звание лучшего игрока недели в Лиге конференций.

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Также за награду сразятся полузащитник "Истанбул Башакшехира" Сердар Гюрлер (2 гола), полузащитник "Юргордена" Эмманюэль Банда (гол+ассист) и футболист немецкого "Кельна" Деян Любичич (2 гола).

Кроме того, первый гол Артема Довбика в ворота "Аполлона" номинирован на звание лучшего взятия ворот второго тура Лиги конференций.

— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) September 15, 2022

Добавим, что для "Днепра-1", который был основан в 2017 году этот сезон стал дебютным в еврокубках, а победа над "Аполлоном" стала первым еврокубковым триумфом в клубной истории украинского клуба.

Напомним, в 1-м туре Лиги конференций "Днепр-1" минимально проиграл нидерландскому клубу "АЗ Алкмаар" (0:1).

После двух туров "АЗ" возглавляет группу Е с 6 очками. "Днепр-1" занимает второе место, имея в своем активе 3 балла. "Вадуц" и "Аполлон" набрали по одному пункту.

В 3-м туре группового этапа Лиги конференций "Днепр-1" сыграет против "Вадуца". Этот матч запланирован на 6 октября.

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