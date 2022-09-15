"Днепр-1" набрал свои первые очки в групповом раунде Лиги конференций.

В четверг, 15 сентября, в рамках второго тура группового турнира Лиги конференций УЕФА "Днепр-1" играл против кипрского клуба "Аполлон".

Встреча проходила на стадионе "ГСП" в Никосии и завершилась триумфом украинского клуба.

Обслуживала этот матч венгерская бригада арбитров. Главный судья - Адам Фаркаш. Ассистенты - Болаж Серт и Питер Карай. Четвертый судья - Бенце Чонко.

Видео дня

Футболисты "Днепра-1" открыли счет в игре на 11-й минуте. Валентин Рубчинский записал гол себе в актив после передачи Артема Довбика. Затем, на 26-й минуте подопечные Александра Кучера удвоили свое преимущество. В этот раз с передачи Рубчинского забил уже сам Довбик. Под занавес первого тайма, на 45-й минуте, Артем Довбик оформил дубль, отличившись с передачи Бусанелло.

Во втором тайме "Аполлону" удалось сократить отставание в счете. На 58-й минуте забил Питтас.

"Аполлон" - "Днепр-1" - 1:3

Голы: Питтас, 58 - Рубчинский, 11, Довбик, 26, 45

Видео голов:

Добавим, что в другом матче этой группы нидерландский "АЗ Алкмаар" обыграл "Вадуц" (4:1).

Напомним, в первом туре "Днепр-1" играл против нидерландского клуба "АЗ Алкмаар". Поединок завершился минимальной победой нидерландского клуба со счетом 1:0. "Аполлон" в стартовом туре Лиги конференций сыграл вничью против "Вадуца" (0:0).

Таким образом, после двух туров у "Днепра-1" 3 набранных очка. Команда Александра Кучера идет на второй позиции в группе Е. Первое место занимает "АЗ" с 6 баллами. По одному очку у "Вадуца" и "Аполлона".

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