В четверг, 15 сентября, в рамках второго тура группового турнира Лиги конференций УЕФА "Днепр-1" играл против кипрского клуба "Аполлон".
Встреча проходила на стадионе "ГСП" в Никосии и завершилась триумфом украинского клуба.
Обслуживала этот матч венгерская бригада арбитров. Главный судья - Адам Фаркаш. Ассистенты - Болаж Серт и Питер Карай. Четвертый судья - Бенце Чонко.
Футболисты "Днепра-1" открыли счет в игре на 11-й минуте. Валентин Рубчинский записал гол себе в актив после передачи Артема Довбика. Затем, на 26-й минуте подопечные Александра Кучера удвоили свое преимущество. В этот раз с передачи Рубчинского забил уже сам Довбик. Под занавес первого тайма, на 45-й минуте, Артем Довбик оформил дубль, отличившись с передачи Бусанелло.
Во втором тайме "Аполлону" удалось сократить отставание в счете. На 58-й минуте забил Питтас.
"Аполлон" - "Днепр-1" - 1:3
Голы: Питтас, 58 - Рубчинский, 11, Довбик, 26, 45
Видео голов:
Добавим, что в другом матче этой группы нидерландский "АЗ Алкмаар" обыграл "Вадуц" (4:1).
Напомним, в первом туре "Днепр-1" играл против нидерландского клуба "АЗ Алкмаар". Поединок завершился минимальной победой нидерландского клуба со счетом 1:0. "Аполлон" в стартовом туре Лиги конференций сыграл вничью против "Вадуца" (0:0).
Таким образом, после двух туров у "Днепра-1" 3 набранных очка. Команда Александра Кучера идет на второй позиции в группе Е. Первое место занимает "АЗ" с 6 баллами. По одному очку у "Вадуца" и "Аполлона".