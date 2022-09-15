Команда Александра Кучера сыграет матч второго тура Лиги конференций.

В четверг, 15 сентября, в рамках второго тура группового этапа Лиги конференций "Днепр-1" сыграет против кипрского "Аполлона". Игра пройдет на стадионе "ГСП" в Никосии.

Обслужит эту встречу венгерская бригада арбитров. Главный судья - Адам Фаркаш. Ассистенты - Болаж Серт и Питер Карай. Четвертый судья - Бенце Чонко.

В первом туре "Днепр-1" играл против нидерландского клуба "АЗ Алкмаар". Поединок завершился минимальной победой нидерландского клуба со счетом 1:0. "Аполлон" в стартовом туре Лиги конференций сыграл вничью против "Вадуца" (0:0).

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Аполлон - Днепр-1: трансляция

В Украине в прямом эфире матч Лиги конференций группы Е между "Аполлоном" и "Днепром-1" можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO, а также на платформе Volia TV.

Начало игры запланировано на 19:45 по киевскому времени.

Аполлон - Днепр-1: прогноз

"Аполлон" является фаворитом предстоящего поединка по версии букмекеров. Победа киприотов оценивается коэффициентом 1.89. На победу "Днепра-1" букмекеры дают коэффициент - 4.3. Ничья оценивается коэффициентом 3.65.

Букмекеры считают, что встреча, вероятнее всего, завершится со счетом 1:1. Коэффициент на данный исход - 6,90.

Напомним, "Днепр-1" стартовал в нынешнем сезоне в квалификации Лиги Европы. В раунде плей-офф команда Александра Кучера не смогла пройти кипрский клуб АЕК и вылетела в ЛК (1:2 в Кошице, 0:3 в Ларнаке).

В чемпионате Украины "Днепр-1" играет более эффективно. В первом туре они разгромили киевское "Динамо" (3:0), а во втором разобрались с "Вересом" (2:0), а в третьем разбили "Металлист-1925" (3:0). Таким образом, за три тура УПЛ команда Александра Кучера набрала максимум очков, при этом не пропустив ни одного гола.

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