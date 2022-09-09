Матч прошел в словацком Кошице.

"Днепр-1" проиграл нидерландскому АЗ в первом туре группового этапа Лиги конференций.

Матч прошел в словацком Кошице.

Днепр-1 - АЗ Алкмаар - 0:1

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Гол: Д. де Вит, 63

Днепр-1: Макс Валеф – Бузанелло, Сарапий, Сваток (Танчик, 76), Адамюк – Рубчинский (Когут, 77), Бабенко (Громов, 84), Пихалёнок (Балули, 69) – Амаш (Назаренко, 69), Довбик, Гуцуляк

АЗ Алкмаар: Верхюлст – Керкез (М. де Вит, 62), Деккер, Беукема, Хацидиакос (Сугавара, 62) – Рейндерс, Д. де Вит, Класси – ван Бредероде (Базур, 88), Одгор (Лахдо, 62), Эвьен

"Днепр-1" стартовал в нынешнем сезоне в квалификации Лиги Европы. В раунде плей-офф команда Александра Кучера не смогла пройти кипрский клуб АЕК и вылетела в Лигу конференций (1:2 в Кошице, 0:3 в Ларнаке).

В чемпионате Украины "Днепр-1" играет более эффективно. В первом туре они разгромили киевское "Динамо" (3:0), а во втором разобрались с "Вересом" (2:0).

15 сентября во втором туре Лиги конференций "Днепр-1" сыграет против кипрского "Аполлона", а лихтенштейнский "Вадуц" - против АЗ.

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