"Днепр-1" проиграл оба матча кипрскому клубу АЕК в квалификации Лиги Европы.

В четверг, 25 августа, "Днепр-1" сыграл ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против кипрского клуба АЕК Ларнака. Поединок завершился разгромным поражением украинской команды со счетом 0:3.

Матч проходил в городе Ларнака на стадионе "АЕК Арена". Обслуживал встречу итальянский рефери Давиде Масса.

Счет в игре открыли хозяева поля на 21-й минуте, отличился Адам Дюрчо. На 45-й минуте матча футболисты кипрского клуба удвоили преимущество в счете усилиями Рафы Лопеша.

Во втором тайме на 78-й минуте Энглезу забил третий гол в ворота "Днепра-1".

АЕК Ларнака - "Днепр-1" - 3:0

Голы: Дюрчо, 21, Рафа Лопеш, 45, Энглезу, 78

АЕК Ларнака: Пирич, Энглезу, Гонсалес, Миличевич, Росалес, Густаву, Ойер, Дьюрчо, Альтман, Фараж, Лопеш

"Днепр-1": Валеф, Бузанелло, Логинов, Сваток, Танчик, Бабенко, Бланко, Пихаленок, Гуцуляк, Громов, Довбик

Видео голов:

Напомним, первый матч команды сыграли неделю назад в словацком городе Кошице, где "Днепр-1" вынужденно играет свои домашние игры Лиги Европы. Поединок завершился победой клуба АЕК Ларнака со счетом 2:1.

Таким образом, АЕК одолел "Днепр-1" по сумме двух игр с общим счетом 5:1 и вышел в групповой этап Лиги Европы УЕФА. "Днепр-1" продолжит свои выступления на групповой стадии Лиги конференций.

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