Первый матч завершился победой кипрского клуба.

В четверг, 25 августа, в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги Европы АЕК Ларнака сыграет ответный матч против "Днепра-1".

Матч пройдет в городе Ларнака на стадионе "АЕК Арена". Обслужит встречу итальянский рефери Давиде Масса.

Первый матч команды сыграли неделю назад в словацком городе Кошице, где "Днепр-1" вынужденно играет свои домашние игры Лиги Европы. Поединок завершился победой кипрского клуба со счетом 2:1.

После фиаско в первой игре перед "Днепром-1" сейчас стоит очень тяжелая задача. АЕК не такой простой соперник, как могло показаться после жеребьевки.

В нынешнем сезоне в еврокубках подопечные Хосе Луиса Олтры еще не проигрывали в игровое время. В квалификации Лиги чемпионов киприоты дважды сыграли вничью (со счетом 1:1) с датским "Мидтьюлландом", но уступили северянам в серии пенальти - 3:4. После этого клуб из Ларнаки прошел в третьем раунде квалификации Лиги Европы сербский "Партизан" (2:1 - на своем поле, 2:2 - на выезде).

АЕК Ларнака - Днепр-1: прогноз

Букмекеры считают фаворитом этой встречи хозяев поля. Так, коэффициент на победу киприотов оценивается в 1,96. Ничья – 3,60. Победа днепрян, в свою очередь, равна 3,80.

Аналитики не верят в проход "Днепра-1" в следующую стадию ЛЕ. Так, коэффициент на выход подопечных Александра Кучера в групповой раунд Лиги Европы составляет аж 6,50. При этом, на проход киприотов коэффициент – 1,11.

АЕК Ларнака - Днепр-1: трансляция

В прямом эфире в Украине матч "Днепра-1" в Лиге Европы покажет телеканал "2+2". Начало игры в 19:00 по киевскому времени.

Кроме того, поединок АЕК - "Днепр-1" можно будет посмотреть на Киевстар ТВ. Также этот матч можно посмотреть в записи на платформе.

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Напомним, победитель противостояния выйдет в групповой раунд Лиги Европы, а проигравшая команда отправится на эту же стадию, но в Лигу конференций.

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