"Днепр-1" не смог справиться с АЕКом в первой игре квалификации Лиги Европы.

В четверг, 18 августа, состоялся первый поединок плей-офф раунда квалификации Лиги Европы между "Днепром-1" и клубом АЕК из города Ларнака.

Номинально домашний для "Днепра-1" поединок проходил в словацком городе Кошице и завершился минимальной победой гостей со счетом 2:1.

Кипрский клуб в первом тайме забил дважды. Сначала Альтман быстрее всех подобрал мяч в штрафной площади днепрян и нанес точный удар в угол. Затем голкипер украинской команды Валеф допустил грубейшею ошибку, неудачно выйдя на мяч при подаче углового, в итоге Миличевичу осталось просто поразить пустые ворота.

Во втором тайме "Днепр-1" создал несколько моментов, однако забить удалось лишь на 90-й минуте. Сваток замкнул подачу с углового, что позволило отыграть один мяч перед ответной игрой.

"Днепр-1" – АЕК Ларнака - 1:2

Голи: Сваток, 90 - Альтман, 16, Миличевич, 30

"Днепр-1": Макс Валеф, Танчик, Адамюк, Сваток, Бусанелло, Когут (Громов, 46), Сарапий, Пурита (Назаренко, 61), Пихаленок, Бланко, Довбик

АЕК: Тумбас, Росалес, Миличевич, Гонсалес, Энлезу (Касас, 59), Оер, Альтман, Луиш Густаву (Мамас, 86), Фараж (Бруну Гама, 66), Лопеш (Ромо, 58), Дьюрчо (Тричковски, 86)

Предупреждения: Сарапий - Луис Густаво, Какас

Удаление: Сарапий, 95

Обзор матча:

Для "Днепра-1", который был основан в 2017-м году, это была дебютная игра в еврокубках. Кроме того, эта игра также стала официальным дебютом Александра Кучера на посту тренера "Днепра-1".

Ответный матч "Днепр-1" и АЕК сыграют в Ларнаке 25 августа. Победитель противостояния выйдет в групповой раунд Лиги Европы, а проигравшая команда отправится на эту же стадию, но в Лигу конференций.

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