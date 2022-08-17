"Днепр-1" сыграет свой первый в истории поединок в еврокубках.

В четверг, 18 августа, "Днепр-1" сыграет первый матч против кипрского клуба АЕК в рамках плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.

Номинально домашний для "Днепра-1" поединок пройдет в словацком городе Кошице, где будет базироваться клуб УПЛ из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Обслужит встречу немецкая бригада арбитров. Главным судьей будет Тобиас Штилер. Его помощниками будут Эдуард Бейтингер и Кристиан Гиттельманн. 4-й арбитр – Мартин Петерсен.

Для "Днепра-1", который был основан в 2017-м году, это будет дебютная игра в еврокубках. Кроме того, эта игра также станет официальным дебютом Александра Кучера на посту тренера "Днепра-1", который сменил на этой должности хорватского специалиста Игоря Йовичевича.

Днепр-1 - АЕК Ларнака: прогноз

Букмекеры отдают минимальное преимущество "Днепру-1" в номинально домашней игре. На победу украинского клуба можно поставить с коэффициентом 2,50, на ничью – 3,25, а на победу футбольного клуба АЕК – 2,90.

Проход в следующую стадию турнира подопечных Александра Кучера по итогам двух матчей оценен коэффициентом 2,35, а киприотов – 1,59.

Днепр-1 - АЕК Ларнака: трансляция

В прямом эфире в Украине дебютный матч в еврокубках "Днепра-1" покажет телеканал "2+2". Начало игры в 21:00 по киевскому времени.

Кроме того, поединок "Днепр-1" - АЕК можно будет посмотреть на Киевстар ТВ. Также этот матч можно посмотреть в записи на платформе.

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Напомним, ответный матч "Днепр-1" и АЕК сыграют в Ларнаке 25 августа. Победитель противостояния выйдет в групповой раунд Лиги Европы, а проигравшая команда отправится на эту же стадию, но в Лигу конференций.

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