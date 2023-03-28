Стивен Джеррард остался недоволен игрой Мудрика в матче с Англией.

26 марта сборная Украины уступила Англии в рамках второго тура отбора на Евро-2024 по футболу.

Легендарный экс-полузащитник "Ливерпуля" и сборной Англии Стивен Джеррард поделился своим мнением об этой игре, раскритиковав украинского вингера Михаила Мудрика. Бывший капитан "трех львов" отметил, что Мудрик не сыграл должным образом против Букайо Сака и это привело к первому пропущенному голу.

"С точки зрения Украины Англия сыграла фантастически, потому что ее игра была открытой, но, будь вы тренером Мудрика, вы бы наверняка разочаровались.

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При всем уважении, он все еще учится играть. Но зная, то когда нужно сдерживать Сака, нельзя позволять ему давать обрабатывать мяч под левую ногу, потому что это его волшебная палочка. Но в эпизоде с первым голом Англии именно это и произошло", - сказал Стивен Джеррард в эфире Channel 4.

Добавим, что сборная Англии обыграла Украину на "Уэмбли" со счетом 2:0. Голами в составе "трех львов" отличились Харри Кейн и Букайо Сака.

Статистический портал SofaScore признал Михаила Мудрика худшим игроком сборной Украины в игре против англичан. Вингер "Челси" получил за этот матч оценку 5,7.

Для Мудрика это был девятый матч за национальную сборную Украины. Результативными действиями вингер не отличался.

Напомним, в январе Мудрик перешел в "Челси" из донецкого "Шахтера". Сумма трансфера с учетом бонусов составила 100 миллионов евро.

В составе "Челси" украинец сыграл семь матчей и отличился одной голевой передачей.

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