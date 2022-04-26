Российские оккупанты убили еще одного украинского спортсмена. Защищая Харьков умер известный футболист Артур Гриценко.
Экс-игрок "Карпат" погиб 22 апреля на 44-м году жизни. Он защищал Украину, будучи военнослужащим 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
Об этом сообщает отделение НОК Украины во Львовской области на своей странице в Фейсбуке.
"На 44 году жизни трагически оборвалась жизнь еще одного защитника Родины, военнослужащего 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, известного футболиста, выпускника отделения футбола Львовского профессионального колледжа спорта Артура Гриценко", - говорится в заявлении.
Артур Гриценко уроженец Новоград-Волынского района. Мэр города также принес свои соболезнования родным героя.
"Защищая родную землю от российских оккупантов, 22 апреля 2022 года в зоне боевых действий погиб военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, наш земляк, житель с. Натальивка Артур Гриценко.
Мэр города, депутатский корпус и исполнительный комитет Новоград-Волынского городского совета выражают соболезнования семье и близким Артура Гриценко. В это скорбное время мы с глубокой печалью разделяем ваше горе и боль утраты", - сказано в сообщении на сайте городского совета Новоград-Волынского.
Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже больше двух месяцев.
Ранее УНИАН сообщал, что в войне с российскими захватчиками погиб член сборной Украины по пулевой стрельбе Егор Кигитов.
Артур Гриценко: что известно о спортсмене
- Артур Гриценко – воспитанник житомирского и львовского футбола.
- Дебютировал в футболе, когда ему было 17 лет. Гриценко играл на позиции защитника.
- Профессиональную карьеру начал в клубе "Львов", после чего попал в структуру "Карпат", за которые дебютировал в высшей лиге Украины.
- Артур Гриценко играл также в таких клубах, как "Галичина-Карпаты", "Газовик-Скала", "Сталь" Каменское, "Арсенал-Киевщина" Белая Церковь и других.