Артур Гриценко – воспитанник житомирского и львовского футбола.

Российские оккупанты убили еще одного украинского спортсмена. Защищая Харьков умер известный футболист Артур Гриценко.

Экс-игрок "Карпат" погиб 22 апреля на 44-м году жизни. Он защищал Украину, будучи военнослужащим 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Об этом сообщает отделение НОК Украины во Львовской области на своей странице в Фейсбуке.

"На 44 году жизни трагически оборвалась жизнь еще одного защитника Родины, военнослужащего 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, известного футболиста, выпускника отделения футбола Львовского профессионального колледжа спорта Артура Гриценко", - говорится в заявлении.

Артур Гриценко уроженец Новоград-Волынского района. Мэр города также принес свои соболезнования родным героя.

"Защищая родную землю от российских оккупантов, 22 апреля 2022 года в зоне боевых действий погиб военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, наш земляк, житель с. Натальивка Артур Гриценко.

Мэр города, депутатский корпус и исполнительный комитет Новоград-Волынского городского совета выражают соболезнования семье и близким Артура Гриценко. В это скорбное время мы с глубокой печалью разделяем ваше горе и боль утраты", - сказано в сообщении на сайте городского совета Новоград-Волынского.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже больше двух месяцев.

Ранее УНИАН сообщал, что в войне с российскими захватчиками погиб член сборной Украины по пулевой стрельбе Егор Кигитов.

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