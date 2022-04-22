Егор Кигитов вернулся на передовую даже после попадания в госпиталь.

В войне с российскими захватчиками погиб член сборной Украины по пулевой стрельбе Егор Кигитов. 21-летний украинец был студентом второго курса Олимпийского колледжа имени Иванна Поддубного.

Об этом сообщается на странице колледжа в Фейсбуке.

"При защите Украины от российских захватчиков погиб Егор Кигитов - студент нашего колледжа, который добровольцем ушел на фронт.

Егор всегда был принципиальным и патриотическим гражданином, который и до полномасштабного вторжения войск России принимал активное участие в противодействии пророссийским элементам и агентуре Москвы.

Таким мы навсегда запомним Егора Кигитова! Героям Слава!", - говорится в заявлении.

Ранее Егор попал под обстрел из российских "Градов". В подвал, где парень пытался спрятаться, попал снаряд и вспыхнул пожар. Кигитов обгорел и попал в госпиталь. Врачи быстро поставили его на ноги, но он отказался проходить полноценную реабилитацию и вернулся на фронт, где и встретил свою смерть.

Егор Кигитов был братом Глеба Кигитова - чемпиона Европы по стрельбе с пневматического пистолета среди юниоров.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже второй месяц.

Ранее УНИАН сообщал, что под Изюмом российские оккупанты убили отца украинского олимпийского призера Александра Воробьева, который защищал Украину в составе добровольческого батальона "ОДЧ Карпатская Сечь".

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