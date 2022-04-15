Отец гимнаста Александра Воробьева защищал Украину в составе добровольческого батальона.

Бронзовый призер Олимпийских игр-2008 Александр Воробьев потерял отца, который защищал Украину от российских захватчиков.

Трагическую новость спортсмен сообщил на своей странице в Фейсбуке.

"Гореть вам в аду, с*ки путинские! Цель этого поста не жалость, а чтобы как можно больше людей пожелали Путину сдохнуть", - написал Александр.

Отец украинского гимнаста погиб в боях за украинский город Изюм. Сергей Воробьев с первых дней войны оказался на фронте и героически защищал украинскую землю в составе добровольческого батальона "ОДЧ Карпатская Сечь".

Ранее УНИАН сообщал, что в результате обстрела оккупантами здания ОГА в Николаеве погиб отец украинской олимпийской чемпионки Елены Гладырь.

Александр Воробьев: достижения в карьере

В 2007 году Александр стал чемпионом Европы по спортивной гимнастике в Амстердаме, а в 2009 году взял серебро ЧЕ в Милане.

На чемпионате мира в Лондоне в 2009 году стал бронзовым призером.

Наивысшим достижением Воробьева является бронза Олимпиады-2008 в Пекине.

После окончания карьеры его пригласили тренировать детей в США.

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