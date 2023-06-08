"Горняки" уже присматриваются к замене хорватскому наставнику.

Президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов принял решение уволить главного тренера команды Игоря Йовичевича.

Как сообщает "ТаТоТаке", уже есть и ориентировочные варианты на замену хорватскому специалисту. В список входят несколько специалистов из Европы, а также один тренер, который сейчас работает в УПЛ – наставник "Зари" Патрик ван Леувен.

Напомним, что ранее "ТаТоТаке" отмечало, что Ахметову не нравится стиль игры, которую демонстрирует "Шахтер" под руководством Игоря Йовичевича. Еще за несколько туров до финиша прошлого чемпионата президент клуба задумывался над увольнением хорвата. Однако тогда слухи о потенциальном увольнении опроверг директор "Шахтера" Дарио Срна.

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Сезон 2022/2023 гг. стал для Йовичевиа первым во главе "горняков". Команда под его наставничеством смогла одержать победу в чемпионате Украины, занять третье место в группе Лиги чемпионов и дойти до стадии 1/8 финала Лиги Европы.

Текущий контракт между хорватом и "Шахтером" действует до лета 2024-го года. Пока неизвестно, каким образом будет осуществляться расторжение соглашения.

Отметим, что завоеванное чемпионство с "горняками" является первым титулом Йовичевича в тренерской карьере. До этого он возглавлял "Карпаты" Львов, "Целе", несколько команд "Динамо" Загреб разных уровней и "Днепр-1". Вместе с последними в прерванном из-за полномасштабной войны сезоне 2021/2022 гг. наставник занял третье место в чемпионате Украины.

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