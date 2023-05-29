Игор Йовичевич прокомментировал матч "Шахтера" против "Днепра-1".

В воскресенье, 28 мая, состоялся поединок 29-го тура украинской Премьер-лиги, в котором "Шахтер" разгромил "Днепр-1" и досрочно завоевал чемпионский титул.

В концовке матча между футболистами команд случилась массовая драка, в следствии которой арбитр встречи Катерина Монзуль показала шесть красных карточек.

После матча главный тренер "Шахтера" Игор Йовичевич прокомментировал результат встречи и скандальный инцидент в конце игры.

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"Когда рассмотрим ситуацию тщательно, то можем реагировать. Я действительно не видел начало драки. Был сумбур, много людей. Был на бровке и не видел. Только после анализа, судейских решений мы будем знать, кто что и как. Тогда мы сможем принять решение. Но это был конец матча, мои мнения были совсем в другой сфере, в другом направлении. Мы становились чемпионами.

Это не может испортить мне настроение. Но, конечно, это процесс воспитания. Должна быть рабочая этика. Но не хочу разрешить никому, чтобы мои эмоции сейчас забрали. Я сделал все возможное. Отдал команде все возможное. Команда также отдала все, что есть. Мы выиграли и стали чемпионами. "Шахтер" - чемпион", - сказал Йовичевич.

Добавим, что "Шахтер" выиграл чемпионат Украины 14 раз в своей истории. Десять раз "горняки" становились чемпионами страны досрочно.

Победа в УПЛ позволила донецкому клубу получить прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов на следующий сезон.

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