Назарий Русин вернулся в луганскую "Зарю".

Нападающий киевского "Динамо" Назарий Русин подписал контракт с "Зарей".

Об этом сообщает пресс-служба луганского клуба.

Сообщается, что соглашение 23-летнего футболиста с "Зарей" рассчитано до 30 июня 2025 года.

Условия сделки с киевским "Динамо" не разглашаются.

Ранее была информация о том, что Русин может стать частью сделки по переходу Владислава Кабаєва в "Динамо", но в СМИ сообщается, что это будут отдельные трансферы.

Русин уже выступал за "Зарю" в сезоне 2019/20. Тогда Назарий сыграл за луганский коллектив 17 матчей, забил 7 голов и отдал 4 голевых передачи.

Пресс-служба клуба представила его в стиле фильма "Терминатор", добавив в заявление подпись "I'll be back".

В начале августа Русин покинул "Черноморец". В одесский клуб Назарий перешел зимой на правах аренды, но не успел сыграть ни одного официального матча за "моряков" из-за российского вторжения.

Напомним, "Заря" играет в квалификации Лиги конференций УЕФА. В первом матче 3-го раунда луганский клуб обыграл румынскую "Университатю" (1:0). Ответный поединок состоится 11 августа. Если украинский клуб сможет пройти "Университатю", то в следующем раунде сыграет с победителем пары "Лугано" - "Хапоэль Беэр-Шева".

Новый сезон в украинской Премьер-лиги стартует 23 августа.

Назарий Русин: карьера

Русин стал игроком "Динамо" в 2016 году. Всего за киевский клуб он провел 41 матч, забив 9 голов.

Из "Динамо" Русин уходил в аренду в луганскую "Зарю", польскую "Легию", "Днепр-1" и "Черноморец".

За юношеские сборные Украины Русин провел 23 матча, в которых забил 9 голов.

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