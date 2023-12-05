Полузащитник "Руха" Илья Квасница может продолжить карьеру в испанском чемпионате.

Испанская "Жирона" проявляет интерес к полузащитнику львовского "Руха" и молодежной сборной Украины Илье Кваснице.

Об этом сообщил украинский журналист Виктор Вацко. По его информации, "Жирона" рассматривает 20-летнего вингера в качестве потенциальной замены Виктору Цыганкову, который может покинуть клуб в будущем.

По данным источника, за Квасницей также наблюдает испанская "Валенсия".

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"Я знаю, что "Жирона" и "Валенсия" смотрели Квасницу. У той же "Жироны" серьезные планы по отношению к нему. Если продадут Цыганкова, из того, что мне рассказывали, на которого есть спрос, то Квасницу рассматривают чуть ли не как наследника Цыганкова", - сказал Вацко.

Отметим, что в текущем сезоне Илья Квасница сыграл в составе львовского "Руха" 18 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 5 голевых передачи. Также на его счету 6 матчей, два гола и один ассист в составе молодежной сборной Украины.

Портал Transfermarkt оценивает украинского полузащитника в 400 тысяч евро.

Напомним, в составе испанской "Жироны" выступают два представителя сборной Украины - Виктор Цыганков и Артем Довбик. Оба выступают довольно успешно. В активе Довбика в этом сезоне 15 игр, 7 голов и 6 голевых передач. Цыганков отличился 3 голами и 2 ассистами в 14 играх.

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