"Жирона" совершила камбэк вматче 15-го тура чемпионата Испании и вернулась на первое место.

В субботу, 2 декабря, состоялся поединок 15-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Жирона" принимала "Валенсию".

Игра проходила на стадионе "Монтиливи" в Жироне и завершилась победой хозяев поля.

На 40-й минуте Артем Довбик забил первый гол в матче, однако арбитр встречи отменил взятие из-за офсайда у украинского нападающего. На 57-й минуте встречи "Валенсия" повела в счете - отличился Уго Дуро. "Жироне" удалось отыграться на 83-й минуте - Кристиан Стуани забил после передачи Яна Коуту. На 88-й минуте Кристиан Стуани оформил дубль и вывел "Жирону" вперед.

Видео дня

"Жирона" - Валенсия" - 2:1

Голы: Стуани, 83, 88 - Дуро, 57

"Жирона": Гассанига, Эрик Гарсия, Давид Лопес (Стуани, 75), Блинд, Гутьеррес, Эррера (Торре, 13, Коуто, 81), Алейш Гарсия, Мартин, Цыганков, Довбик, Савио

"Валенсия": Мамардашвили, Коррея, Москера, Паулиста, Гасеровский (Васкес, 89), Фулькье (Амалла, 84), Пепелу, Герра, Фран Перес (Диахаби, 67) - Диего Лопес (Канос, 84), Дуро (Яремчук, 84)

Предупреждения: Блинд, 36, Коуто, 42, Савио, 90+1 - Гасеровский, 61, Дуро, 77, Паулиста, 90+5

Видео голов:

"Жирона" набрала 38 очков и поднялась на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. "Валесия" имеет в своем активе 19 баллов и занимает 11-ю строчку.

В следующем туре испанской Ла Лиги "Жирона" сыграет против "Барселоны". Матч запланирован на 10 декабря. "Валенсия" в рамках 15-го тура чемпионата 8 декабря встретится с "Хетафе".

Вас также могут заинтересовать новости: