В субботу, 2 декабря, состоялся поединок 15-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Жирона" принимала "Валенсию".
Игра проходила на стадионе "Монтиливи" в Жироне и завершилась победой хозяев поля.
На 40-й минуте Артем Довбик забил первый гол в матче, однако арбитр встречи отменил взятие из-за офсайда у украинского нападающего. На 57-й минуте встречи "Валенсия" повела в счете - отличился Уго Дуро. "Жироне" удалось отыграться на 83-й минуте - Кристиан Стуани забил после передачи Яна Коуту. На 88-й минуте Кристиан Стуани оформил дубль и вывел "Жирону" вперед.
"Жирона" - Валенсия" - 2:1
Голы: Стуани, 83, 88 - Дуро, 57
"Жирона": Гассанига, Эрик Гарсия, Давид Лопес (Стуани, 75), Блинд, Гутьеррес, Эррера (Торре, 13, Коуто, 81), Алейш Гарсия, Мартин, Цыганков, Довбик, Савио
"Валенсия": Мамардашвили, Коррея, Москера, Паулиста, Гасеровский (Васкес, 89), Фулькье (Амалла, 84), Пепелу, Герра, Фран Перес (Диахаби, 67) - Диего Лопес (Канос, 84), Дуро (Яремчук, 84)
Предупреждения: Блинд, 36, Коуто, 42, Савио, 90+1 - Гасеровский, 61, Дуро, 77, Паулиста, 90+5
Видео голов:
"Жирона" набрала 38 очков и поднялась на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. "Валесия" имеет в своем активе 19 баллов и занимает 11-ю строчку.
В следующем туре испанской Ла Лиги "Жирона" сыграет против "Барселоны". Матч запланирован на 10 декабря. "Валенсия" в рамках 15-го тура чемпионата 8 декабря встретится с "Хетафе".