Виктор Цыганков и Артем Довбик / фото twitter.com/GironaFC

В субботу, 2 декабря, состоится поединок 15-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Жирона" сыграет против "Валенсии". 

Игра пройдет на стадионе "Монтиливи". Главным арбитром встречи назначен Игнасио Иглесиас Вильянуэва. 

"Жирона" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе каталонской команды 35 набранных очков. "Валенсия" с 19 баллами иде на 10-й позиции. 

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В прошлом туре Ла Лиги "Жирона" сыграла вничью против "Атлетика" Бильбао (1:1). Гол в составе каталонцев забил Виктор Цыганков. Артем Довбик эту игру пропускал из-за травмы.

Сообщается, что украинский форвард уже восстановился и приступил к тренировкам с командой. Ожидается, что в игре с "Валенсией" Цыганков и Довбик выйдут в стартовом составе. 

Готов к матчу против "Жироны" и украинский нападающий "Валенсии" Роман Яремчук. 

В прошлом туре чемпионата Испании "Валенсия" сыграла вничью против "Сельты" (0:0). 

В прошлом сезоне испанской Ла Лиги "Валенсия" и "Жирона" обменялись домашними победами. В первом круге "летучьи мыши" выиграли 1:0 благодаря голу Солера, а во втором - каталонцы взяли реванш, выиграв с аналогичным счетом благодаря голу Борхи Гарсии. 

Жирона - Валенсия: прогноз

Фаворитом поединка по мнению букмекеров является "Жирона". Победа каталонцев оценивается коэффициентом 1,68. На победу "Валенсии" ставки принимаются с коэффициентом 5,20. Ничья - 4,00. 

Гол "Жироны" в этой игре оценивается коэффициентом 1,15. Гол "Валенсии" - 1,54. 

Наиболее вероятным исходом матча "Жирона" - "Валенсия" является победа каталонцев со счетом 1:0. На такой результат коэффициент 7,50. 

Жирона - Валенсия: трансляция

На территории Украины матч "Жироны" против "Валенсии" в прямом эфире будет транслировать видеосервис MEGOGO, а также платформа Volia TV.

Начало игры запланировано на 15:00 по киевскому времени.

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