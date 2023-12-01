"Жирона" Цыганкова и Довбика в 15-м туре чемпионата Испании примет "Валенсию" Яремчука.

В субботу, 2 декабря, состоится поединок 15-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Жирона" сыграет против "Валенсии".

Игра пройдет на стадионе "Монтиливи". Главным арбитром встречи назначен Игнасио Иглесиас Вильянуэва.

"Жирона" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе каталонской команды 35 набранных очков. "Валенсия" с 19 баллами иде на 10-й позиции.

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В прошлом туре Ла Лиги "Жирона" сыграла вничью против "Атлетика" Бильбао (1:1). Гол в составе каталонцев забил Виктор Цыганков. Артем Довбик эту игру пропускал из-за травмы.

Сообщается, что украинский форвард уже восстановился и приступил к тренировкам с командой. Ожидается, что в игре с "Валенсией" Цыганков и Довбик выйдут в стартовом составе.

Готов к матчу против "Жироны" и украинский нападающий "Валенсии" Роман Яремчук.

В прошлом туре чемпионата Испании "Валенсия" сыграла вничью против "Сельты" (0:0).

В прошлом сезоне испанской Ла Лиги "Валенсия" и "Жирона" обменялись домашними победами. В первом круге "летучьи мыши" выиграли 1:0 благодаря голу Солера, а во втором - каталонцы взяли реванш, выиграв с аналогичным счетом благодаря голу Борхи Гарсии.

Жирона - Валенсия: прогноз

Фаворитом поединка по мнению букмекеров является "Жирона". Победа каталонцев оценивается коэффициентом 1,68. На победу "Валенсии" ставки принимаются с коэффициентом 5,20. Ничья - 4,00.

Гол "Жироны" в этой игре оценивается коэффициентом 1,15. Гол "Валенсии" - 1,54.

Наиболее вероятным исходом матча "Жирона" - "Валенсия" является победа каталонцев со счетом 1:0. На такой результат коэффициент 7,50.

Жирона - Валенсия: трансляция

На территории Украины матч "Жироны" против "Валенсии" в прямом эфире будет транслировать видеосервис MEGOGO, а также платформа Volia TV.

Начало игры запланировано на 15:00 по киевскому времени.

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